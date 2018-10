Parón a la obra de Tabacalera, que tenía que haber acabado en agosto de 2017

A petición del servicio de contratación, la Junta de Gobierno dio ayer el visto bueno a una suspensión temporal -con efectos a 1 de septiembre- de las obras de consolidación del edificio de Tabacalera a la espera de la redacción de un proyecto de modificación. Cuando se disponga de toda la documentación necesaria se reanudarán las obras. Este es por ahora el último incidente en un proyecto que se asienta en una resolución de Alcaldía dictada por Carmen Moriyón el 18 de mayo de 2015 aprobando un presupuesto de licitación de 7.554.044,31 euros, con 1.586.349,31 de IVA.

El contrato acabó adjudicándose a la unión temporal de empresas formada por Constructora San José y Procoin en un precio de 3.968,139,48 euros más 833.309,29 euros de IVA. El plazo de ejecución era de 15 meses partir del acta de replanteo del 13 de mayo de 2016. Ese mismo año la Junta de Gobierno aprobó, primero, unos nuevos precios y, después, un abono de 237.429 euros a cuenta de materiales acopiados.

Luego llegaron los ajustes en los plazos. En agosto de 2017 se concedió a la constructora una prórroga de 8 meses y en abril de este año otra de siete. Por el camino la UTE cambió de miembros y a Constructora San José se unió la firma Cartuja Inmobiliaria. El final de las obras se concretó para el próximo noviembre pero en agosto desde la UTE Tabacalera se comunica que no hay posibilidad de continuar los trabajos hasta que "no se redacte y apruebe un proyecto modificado, necesario e imprescindible". Un encargo que corresponde al Ayuntamiento como propietario. A estas alturas del proceso la obra de 15 meses ya lleva 30 y no quedan más tajos que se puedan ejecutar con el contrato vigente.

En septiembre desde la UTE se comunica al Ayuntamiento que la actividad es nula más allá de labores de mantenimiento y se le recuerda que la imposibilidad de seguir adelante por la falta de ese modificado tiene para ellos unos costes económicos no considerados inicialmente.