La renta social municipal, en peligro al no garantizarse las nuevas ayudas

La renta social municipal, en peligro al no garantizarse las nuevas ayudas

Los primeros beneficiarios ya se han quedado sin saldo en sus tarjetas de compra, la facturación en los comercios locales empieza a bajar y, pese a las reiteradas promesas del equipo de gobierno de Foro, el año 2018 encara su último trimestre sin que se haya concretado aún la convocatoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales que garantice la continuidad de la renta social. IU y Xixón Sí Puede - los dos grupos políticos que avalaron el programa- han dado la voz de alarma. Su máxima preocupación es que el gobierno de Carmen Moriyón, con el argumento de las limitaciones de gasto que le impone el Plan Económico-Financiero, haya decidido dejar morir un programa que se presentó el año pasado como pionero a nivel nacional y eje de una nueva forma de acometer la política social garantizando desde un ayuntamiento unos ingresos mínimos a las familias más necesitadas para que pudieran vivir con dignidad.

El último movimiento de Foro en este tema fue la presentación hace meses de un borrador con unas bases reformadas para abrir una negociación política que nunca llegó a fructificar. Aquellas bases limitaban la ayuda anual a un máximo de 2.500 euros, incorporaba algunos artículos nuevos a la lista de la compra, como los ordenadores, fijaban más mecanismos de control e inspección y ajustaba el presupuesto a 1,3 millones para este año y la opción de otros tantos para el año que viene si había crédito disponible. Desde entonces, la nada.

"La renta social fue una pequeña puerta que se había abierto y que ahora están intentando cerrar. Foro siempre ha sido muy lento en todo pero ahora brillan por su ausencia y ni están, ni se les espera. Nosotros tenemos muchas dudas sobre si van a sacar la convocatoria de la renta social o la van a dejar morir", explica Estefanía Puente, edil de Xixón Sí Puede. Para la concejala es más que llamativo que, ante una batería de preguntas que tramitó en la comisión de Bienestar Social del lunes -y que le fueron contestadas por escrito ante la ausencia de la edil forista Eva Illán- se dejara sin contestar su requerimiento de información sobre la nueva convocatoria de la renta social. Xixón Sí Puede siempre reivindicó que en 2018 debía haber dos convocatorias de renta social. Una para nuevos beneficiarios y otra para mantener las ayudas a las familias que terminasen ese primer año de apoyo y siguieran necesitándolo. "Ni una cosa, ni otra", concreta Puente.

Entre lo malo y lo peor

Ana Castaño, edil de IU, también se ha puesto en lo peor. Su cálculo es que "con cargo a 2018 las personas no recibirán ayudas de la renta social. Aunque se tramitara la nueva convocatoria en lo que queda de año, Castaño sabe que no hay tiempo material para hacer efectivo el traspaso de dinero a las familias que lo necesitan. Y un matiz más que destaca la edil: "Si a estas alturas del año pasado ya se habían concedido ayudas por dos millones con estos 1,3 no daría para todos".

Aunque IU no está de acuerdo con las nuevas bases está dispuesta a apoyarlas para garantizar la continuidad de la renta social "porque a veces en política hay que elegir entre lo malo o lo peor y lo peor es que Foro deje morir esta línea de ayudas". Castaño reivindica poner en marcha la renta social, como sea, y de paso activar las ayudas energéticas para las que se gestionó una modificación presupuestaria de 550.000 euros pero que siguen sin ser convocadas formalmente.

De lo que pase con la renta social están pendientes los partidos políticos, los beneficiarios y... los comerciantes de Gijón. Además de una vía de apoyo social, la renta social se reivindicó como dinamizador de la economía local ya que las compras se debían hacer en los pequeños comercios a través de un proyecto liderado por la Unión de Comerciantes. Entidad que lleva reivindicando desde hace tiempo "una renta social sostenible y continuada en el tiempo".

A día de hoy, los comercios han generado por esta vía un total de 45.622 facturas con ventas que suman 4.261.003,78 euros. Los establecimientos que hicieron ventas de renta social fueron 279, de los más de 300 adheridos, a 2.417 clientes distintos. Eso sí, el nivel de gasto mensual ya está en linea descendente. El pasado mes se facturaron 143.771,17 euros. La cifra de ventas más baja desde octubre del año pasado. El mayor tirón se dio en febrero con un saldo de 706.547 euros. Por tipo de productos, las mayores cuantías se ven en compras de electrodomésticos y mobiliario básico (1,3 millones) y ropa (977.00 euros).

Estas son las cifras de lo consumido porque desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se dio luz verde el año pasado a ayudas por una cuantía de 5.849.000 euros. La media de ayuda por cada unidad económica de convivencia independiente fue de 2.193 euros. En su primer año de vida, la renta social recibió 4.715 solicitudes: 3.711 en la primera convocatoria y 1.004 en la segunda. El presupuesto global comprometido rondo los 8 millones de euros.