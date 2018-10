UGT y CC OO piden la dimisión de la Ministra de Economía por cuestionar la revalorización de las pensiones

Los secretarios generales de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CC OO en Asturias, Manuel Francisco Menéndez García y Francisco de Asís García Alonso, han pedido este mediodía la dimisión de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, por oponerse a la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, en contra del criterio aprobado por el PSOE el pasado mes de enero para su programa electoral. Ambos sindicatos, junto con la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Asturias (FAMPA), convocaron hoy una concentración en la Plaza Mayor de Gijón, enmarcada en una jornada reivindicativa a nivel estatal para dignificar las pensiones y revertir los recortes en derechos sociales aplicados por el anterior gobierno del PP.

Especialmente duro con la Ministra de Economía fue el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Asturias, quien señaló que "nosotros tenemos confianza en este gobierno, porque tiene un manifiesto de enero de 2018 donde lo dice bien claro; las pensiones se revalorizarán conforme al IPC y las pensiones son sostenibles y hay que planificarlas hasta el año 2050. Si hay alguna Ministra o algún Secretario de Estado que no entiende esto, está mal ubicado, tiene que cambiar de partido o irse a su casa. Es una promesa del Partido Socialista Obrero Español y es un compromiso de su presidente", Pedro Sánchez, señaló, en referencia expresa a las declaraciones de la Ministra de Economía, que apuesta por vincular la revalorización de las pensiones a factores como el número de años cotizados, variables demográficas, el empleo o el nivel salarial.

El dirigente de UGT hacía extensiva así también su petición de dimisión al Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien había apuntado antes que la Ministra de Economía que la revalorización de las pensiones se vinculará a un índice que tenga en cuenta la marcha de la economía, los ingresos del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social, además del IPC.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC OO de Asturias, también consideró que "si estaba en el programa del PSOE la subida de las pensiones de acuerdo a un IPC real y no son capaces, no ven o no quieren, o nos engañaron con esa medida, la Ministra debería dimitir, desde luego".

Tras leer un manifiesto en el que las organizaciones convocantes pidieron un consenso en el Pacto de Toledo sobre las pensiones, se reunieron con los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Gijón. En noviembre celebrarán otra concentración en Oviedo y posteriormente en otros ayuntamientos asturianos.