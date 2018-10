El PP critica el abandono de un solar en La Calzada

El Grupo Municipal del PP en Gijón ha criticado el estado "de abandono" de un solar, propiedad municipal, situado en la calle Hernando de Soto, en el barrio de La Calzada, que se ha convertido, "por la dejadez del Ayuntamiento, en un foco de insalubridad", según el presidente local del PP, Mariano Marín. Para el PP, el Ayuntamiento debería, de manera periódica, limpiar la zona y que no sean los vecinos los que tengan que reclamarlo. Por otra parte, el PP de Gijón ha asegurado que no dará su apoyo a una declaración institucional de apoyo a la transmisión generacional del asturiano por entender que encubre el respaldo del Gobierno local a la oficialidad del asturiano. "No existe una demanda social y además el asturiano ya está protegido por la Ley de Uso y Promoción aprobada en 1998", sentencia Sofá Cosmen.