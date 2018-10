El Acuario llevará a cabo un plan para la conservación del salmón

La presentación del nuevo convenio del ayuntamiento de Gijón y la empresa especializada en espacios de fauna y flora, Rain Forest para la explotación del acuario de la villa, sirvió para denunciar el estado de algunas de las estancias del recinto gijonés. Desde el pasado 3 de agosto, Rain Forest, trabaja en la adecuación de la cubierta del acuario, la remodelación y mejora de la cafetería, el restaurante, la tienda, la dársena exterior y la entrada al recinto. Además, se trabajará en los próximos meses en las estancias de los pingüinos y las nutrias. En total se invertirán 2'5 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años. Para el presidente de la nueva concesionaria, José Maldonado, "la tematización del acuario es pésima y las labores de mantenimiento no han sido las adecuadas para un recinto como este".

No solo Maldonado denunció el estado del acuario, sino que el director del mismo, Alejandro Beneit, recalcó el mal estado de la moqueta del recorrido que puede hacerse por el recinto. "Queremos convertir el acuario de Gijón en una referencia, no solo en el norte, sino en todo el país". Para ello han anunciado además la creación de un departamento de educación e investigación que trabajará con el ayuntamiento en temas, no solo municipales, si no también regionales, como por ejemplo, un plan para fomentar la conservación del salmón en Asturias.

Con el nuevo plan integral de gestión, el ayuntamiento de Gijón se asegura un canon anual de 119.000 euros, mientras que la empresa logra una concesión por quince años con opción a una prórroga de otros cinco más.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, destacó que hasta el presente año el consistorio gijonés tuvo que hacer frente a una regulación del IVA "por valor de 250.000 euros al año", algo que, en palabras de la regidora, se debió a "un mal planteamiento del anterior pliego de condiciones".