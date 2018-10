La oposición planta cara a los últimos presupuestos del mandato de Moriyón

Uno de tres. Y por los pelos. La oposición municipal ya le dejó claro ayer al gobierno municipal de Foro que no les dará facilidades para sacar adelante las cuentas del último año de mandato de Carmen Moriyón, ya complicadas en su diseño por las limitaciones de gasto que impone el Plan Económico-Financiero y marcadas por el horizonte de las elecciones municipales de mayo. A votación fueron los presupuestos de Divertia, el Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura. Sólo prosperó este último y gracias al voto de calidad de la presidenta, la forista Montserrat López, que deshizo un empate entre los votos favorables de Foro y PP y los negativos de Xixón Sí Puede y PSOE. Ciudadanos se abstuvo La ausencia de uno de los consejeros socialistas y el representante de IU favoreció ese resultado positivo. A la junta rectora de la Fundación llegó un presupuesto de 11,4 millones, con una subida del 2,47% sobre el presupuesto prorrogado inicial de este año.

No pasó el filtro de la votación en junta rectora el presupuesto de 11,4 millones que el forista Jesús Martínez Salvador defendió en el Patronato Deportivo Municipal. Sólo lo apoyaron los ediles de Foro, el PP se abstuvo y el resto de los grupos municipales votaron en contra. Tanto Xixón Si Puede como Ciudadanos coincidieron en criticar que el presupuesto presentado tenga dos graves carencias: no están consignados todos los fondos que necesitará el Concurso Hípico y no reserva dinero para el último trimestre de las Escuelas Deportivas. Ciudadanos tildó de "irresponsable" al edil forista Martínez Salvador mientras Xixón Sí Puede denunció la falta de seriedad de Foro.

Tampoco tuvo suerte Jesús Martínez Salvador en la empresa Divertia donde llevó un ajustado presupuesto de algo más de 9 millones, de los que 7,4 millones son aportación del Ayuntamiento. Los votos favorables de Foro y los representantes de la Cámara de Comercio y Hostelería no fueron suficientes para conseguir la mayoría absoluta que se necesita en este consejo de administración. En contra votaron PSOE e IU y se abstuvieron los representantes del PP, Ciudadanos, Xixón Sí Puede y las entidades culturales.

Sin accesibilidad

Al margen del debate presupuestario, pero en el ámbito de los resultados fallidos en un viernes de intensa actividad municipal, hay que colocar la enésima decisión de dejar pendiente la aprobación de la ordenanza de accesibilidad universal para su ratificación en el Pleno. Una ordenanza que nació de un acuerdo plenario de enero de 2016 a instancias de Ciudadanos, a la que la Junta de Gobierno daba luz verde en diciembre de 2017 y que ayer sumaba un nuevo parón tras asumirse, como había indicado el PSOE previamente, la necesidad de incorporar un informe económico.

La secretaría de la comisión de Urbanismo, donde se tramita el asunto, asumió la necesidad de valorar la repercusión de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló la ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico de Oviedo por la ausencia de informes económicos.