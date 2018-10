Colas para asistir al encuentro con Martin Scorsese

El encuentro que tiene previsto mantener con el público el director Martin Scorsese, último premio "Princesa de Asturias" de las Artes, provocó ayer una larga cola en las taquillas del teatro Jovellanos, tal y como muestra la fotografía. Los aficionados al cine y admiradores del autor de filmes como "Taxi Driver", "Toro Salvaje", "El color del dinero", "Gangs of New York" y "Shutter Island", entre otras obras maestras, no quieren perderse el diálogo que el realizador mantendrá con los espectadores el próximo día 17.