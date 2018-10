"Mis puertas están abiertas pero yo no pactaré con nadie, ahora toca votar"

José Ramón Tuero del Prado (Gijón, 1971) se emociona cuando recuerda las palabras de su madre Marisa: "Tú eres un obrero de la política". Al director general de Deporte y ahora candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón le gusta sentirse "uno más", vivir en el barrio de siempre -La Calzada-, y llevar puesta una camiseta antes que una camisa. Para la entrevista de ayer eligió camisa blanca, pero debajo de ella hay "sencillez" y "cercanía". Es hombre de tradiciones: sigue cogiendo el autobús para bañarse en la escalera 2 de la playa de San Lorenzo y acabar con un helado de nata montada en el local Islandia. Lo hizo desde niño con su madre y sus hermanas, y ahora lo hace con su hijo Nel, de un año. "Mon", como así lo conocen los amigos, habla con orgullo de la "transformación" que lideraron Tini Areces y Paz Fernández Felgueroso en la ciudad y enfurece cada vez que piensa en la "parálisis" de Foro. Y precisamente por eso "doy el paso": "Gijón es ahora una ciudad triste y aburrida, hay que darle la vuelta a eso".

- Si finalmente es elegido candidato y llega a la Alcaldía, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que haría?

-Ser alcalde, y lo digo por experiencia, es estar 24 horas al día, 365 días al año. Yo fui regidor de un municipio (Mansilla de las Mulas, en León) y la gente te paraba en cualquier momento, hay que estar preparado. Yo creo que en Gijón tenemos que repensar entre todos la ciudad. Primero, en casa, con un proyecto socialista, y luego, con los movimientos sociales. El listado de cosas que han quedado paradas desde 2011 hasta hoy es innumerable, por ejemplo la imagen horrible de la playa de San Lorenzo.

- Ha insistido en que se presenta a las primarias "sin etiquetas". ¿Cree que su no posicionamiento al lado del sanchismo le pasará factura en las votaciones?

-No, porque estamos en la fase de elegir al mejor candidato para ganar las elecciones municipales. Y yo espero que los cerca 1.300 afiliados de Gijón piensen en eso: quién es el mejor candidato para ganar fuera, no dentro. Mi única etiqueta es la de socialista y, de hecho, en mi proyecto estoy sumando a gente que votó al sanchismo, al susanismo, al barbonismo, al josechismo, al monchismo, al ardurismo... Al final tantos ismos los resumo en uno: socialismo. Pensemos en qué queremos hacer y no en los apellidos de unos y de otros.

- ¿Por qué cree que usted puede ser el mejor candidato?

-Porque conozco la ciudad y estoy comprometido con ella. Haciendo un símil futbolístico, siento los colores. Me pongo la camiseta rojiblanca y la peleo hasta el final. Soy un tipo de barrio, conozco el movimiento asociativo y por supuesto el deportivo. Me considero una persona honesta, responsable, trabajadora, coherente y quiero demostrar que hay otra forma de hacer política. Posiblemente sea un alcalde atípico, pero creo que lo he hecho bien en todas mis experiencias de gestión.

- ¿A qué se refiere con otra forma de hacer política?

-Esto ha cambiado. Ya no hay mayorías absolutas, ya no hay hiperliderazgos de alcaldes como había en otra época. Ahora se requiere un liderazgo compartido, aunque obviamente siempre habrá una persona al frente. Me refiero a ser coherente, disciplinado, tener criterio y personalidad. Esas son mis creencias personales y las aplico a la política, porque no tengo dos chaquetas y cuando soy persona hago una cosa y cuando soy político, otra. Pongo un ejemplo: cuando vuelvo a Mansilla de las Mulas, la gente me para, incluso la que no me votaba y con la que tuve mis diferencias en el gobierno. Para mí ése es el mayor logro político; conseguir que la gente valore cómo eres, que reconozca que los diste todo y que con el paso del tiempo te mire a los ojos y te diga: "Hola Ramón, ¿cómo estás".

- Lo que conocemos fundamentalmente de Tuero es su papel en el ámbito deportivo, ¿tiene miedo que lo encasillen?

-Ya dije que fui alcalde de un municipio pequeño y allí no sólo había deporte. Había urbanismo, saneamiento, mantenimiento de calles, cultura... Que me encasillen en el ámbito deportivo me parece fantástico, porque quiero hacer una ciudad saludable. El deporte no es ninguna maría. Los que lo hacemos, lo decimos siempre: hay un regimiento de empleo detrás. El Grupo tiene 40.000 socios, el Santa Olaya 16.000, el Sporting 23.000 socios. Si toda esta gente a la que le gusta el deporte me votara, sacaría mayoría absoluta con toda seguridad.

- ¿Qué opina de sus dos rivales en las primarias?

-Son compañeros. A Ana la conozco más, a Tino menos. Jamás me metí con un compañero y no lo voy a hacer ahora. Faltaría más. Son dos compañeros que están en las ejecutivas, uno en la regional y otro en la local, y les deseo lo mejor. Bueno, a partir del 21. No quiero etiquetas, ni quiero confrontaciones.

- Constantino Vaquero ya ha dicho que buscará acuerdos. ¿Estaría dispuesto a integrarlo en su candidatura?

-Mis puertas están abiertas. Y no sólo para Tino, sino también para Ana, porque en este caso somos tres candidatos. Cualquiera que quiera sumarse a mi proyecto siempre encontrará las puertas abiertas. Creo que es sano que más personas se sumen, porque al final la vida es eso. Ahora bien, si la pregunta es si yo me voy a integrar en la candidatura de Ana o de Tino, mi respuesta es no. Tajantemente no. Aquí siempre hemos defendido las primarias, ahora toca votar, escuchar la voz de la militancia, y yo no voy a pactar con nadie. El día 21 nos veremos en las urnas, que es la fiesta de la democracia, y saldrá el que más votos tenga. A partir de diciembre o enero tocará hacer la candidatura a la Alcaldía y, más tarde, el programa electoral. En este sentido, pienso que tiene que ser una candidatura rica, como decía antes, en la que deberá estar todo el mundo representado. Y eso incluye al grupo municipal actual -la mayoría es crítico con la ejecutiva local-, porque somos el PSOE, un partido con 140 años de historia. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. Fuimos referentes en políticas municipales de todo tipo durante los mandatos de Tini y de Paz, y es lo que tenemos que recuperar. Con Foro se ha parado el reloj y en 2019 no podemos perder ni un minuto más: hay que volver a arrancar el motor de la ciudad.

- ¿Le preocupa la división que hay en el partido?

-Claro que preocupa. Llevamos un par de años con confrontaciones, pero creo que es un momento de inflexión bueno. Si salimos de esta, que siempre lo hemos conseguido, seremos un partido más fuerte.

- Para gobernar habrá que pactar y en este mandato fue imposible llegar a un acuerdo con Xixón Sí Puede...

-El electorado de Xixón Sí Puede tendrá que valorar en mayo su actitud, es decir, el haber sido la muleta de Foro. Las mociones de censura que se intentaron también se fueron al traste. Todo ello demuestra que Xixón Sí Puede no tiene ganas de cambiar la ciudad, debe estar cómodo haciendo lo que hace El objetivo es que el PSOE logre ser el partido mayoritario de la ciudad, no de la izquierda, aunque yo intentaré hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con otras fuerzas.