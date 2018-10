Gijón reta a Fomento desde la unidad social y política para que se cumpla el plan de vías

Un "hasta aquí hemos llegado" dicho alto y claro y desde la unidad de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la ciudad para que el mensaje no le pueda pasar desapercibido al Ministerio de Fomento. Esto es lo que busca el acto simbólico de lectura del manifiesto por el plan de vías de Gijón que se ha organizado para hoy a las once de la mañana en el patio del Antiguo Instituto. La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha sido la primera en confirmar su asistencia. No estará sola. Se espera la presencia de representantes del Gijón de todos los sectores. Se trata de acto cualitativo más que cuantitativo.

La ciudad quiere "enseñar músculo" y mostrar unidad en su reivindicación de que Fomento ratifique el convenio pactado en su momento entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio (con un gobierno del PP) garantizando una inversión de 814 millones con la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, las vías soterradas desde La Calzada y el metrotrén prolongado hasta Cabueñes. El simbolismo del acto se deja sentir en la elección del espacio y de la fecha: el último día del mes en que estaba prevista la ratificación por el Consejo de Ministros de este convenio.

El manifiesto se asienta en el documento pactado por unanimidad en el Consejo Social de la ciudad, donde están los seis partidos con presencia en el Ayuntamiento -Foro, PSOE, Xixón Si Puede, PP, IU y Ciudadanos- pero también el movimiento vecinal, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO y entidades empresariales como Fade, Femetal, la Unión de Comerciantes o CAC-Asprocon. Además de, entre otras entidades, la Universidad de Oviedo, la Autoridad Portuaria o el Conseyu de Mocedá. Muchas de estas entidades están vinculadas a la Plataforma por el plan de vías que ha impulsado esta iniciativa desde el ámbito vecinal como impulsaron en marzo de 2015 una manifestación en la calle bajo el lema "Proyectos, plazo, inversión". Y a todos ellas se le espera en el Antiguo Instituto tras una intensa campaña de divulgación, fundamentalmente desde el ámbito vecinal.

Tras 16 años desde que fuera suscrito el plan de penetración del ferrocarril, y ante las dudas generadas por responsables de Fomento que consideran que el convenio "no está maduro" porque adolece de problemas jurídicos y falta de rigor en las cifras, el Consejo Social calificó de "inaceptable" los retrasos acumulados y plasmó que "los gijoneses y gijonesas nos sentimos agraviados por los compromisos que los diferentes gobiernos han suscrito con otras ciudades que sufrían situaciones muy similares y a la que paulatinamente se le ha dado una solución plasmada en proyectos, inversiones y plazos". Ese esa es la denuncia y el sentimiento que hoy se quiere visibilizar al tiempo que se le dice a Fomento que "no admitiremos más retrasos, más excusas, más justificaciones vengan de donde vengan".

A Fomento se le pide un gesto con Gijón. A ser posible la firma de ese convenio. "Eso le daría rango y razón de ser al proyecto. Aunque también podría ser una visita del ministro (por José Luis Ábalos) comprometiendo un dinero en los presupuestos del Estado de 2019", explicaba ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Para Adrián Arias esa reunión que se anuncia entre administraciones para hablar del plan de vías no puede hacerse en Madrid. Tiene que ser en Gijón. Y, desde luego, el compromiso de Fomento debe ir más allá del reciente anuncio de que contratará el diseño de la obra civil de las estaciones de El Bibio y Viesques.

¿Y si Fomento no mueve ficha tras la reivindicación de hoy? "Esto es una llamada de atención para que Fomento se ponga las pilas y tenga claro que no nos vamos a arrugar. En Murcia, Vigo o Valencia lo consiguieron a base de presión política y social. A partir del uno de noviembre habrá que fijar la hoja de ruta de la presión social", remató Arias.