"Si no hay acuerdo con el plan de vías, se hará a nuestra manera", anuncian los vecinos

"El día 31 lo único que se acabó fue nuestra paciencia. Ahora empieza todo". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, Adrián Arias, respecto a los siguientes pasos a dar tras haber mostrado, el pasado miércoles, el músculo social con el que cuenta la ciudad en su demanda por que se cumplan todos los compromisos pactados con el anterior Gobierno para desarrollar el proyecto de integración ferroviaria de la ciudad, el conocido como plan de vías.

La federación vecinal se mostró "muy satisfecha" con el respaldo demostrado por partidos políticos -con representantes municipales y regionales-, sindicatos, tejido asociativo de la ciudad y otras entidades culturales y sociales en el acto celebrado el pasado miércoles para ejemplificar el hartazgo de toda una ciudad con un proyecto que, dieciséis años después de su puesta en marcha, sigue en barbecho. Sin embargo, Arias llama a "mantener la unidad en torno a la Plataforma en Defensa del Plan de Vías" y, de este modo, "no rebajar la presión social ante las administraciones y más concretamente sobre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Infraestructuras del gobierno regional, hasta que se planteen soluciones reales y compromisos claros con el plan de vías".

Arias explicitó que desde la Plataforma "nos habíamos marcado una fecha límite, el 31 de octubre, después de la cual, si no había ni firma de convenio ni compromisos claros, ya avisamos que comenzaríamos una hoja de movilización social y eso es lo que haremos". Por ello, el representante vecinal gijonés entiende que, a estas alturas y tras constantes avisos, "nadie se puede llamar a engaño", enfatizando que "si no hay compromisos, solo nos queda la presión social". Una hoja de ruta de acciones reivindicativas que se perfilará el próximo lunes en la junta directiva de la federación vecinal para su posterior aprobación en el seno de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías, con la intención de obtener el mayor consenso posible al respecto.

"Queremos extender por todos los barrios la necesidad de luchar por el plan de vías, trabajar en la calle, convencer a todos los sectores sociales de la importancia de este proyecto estratégico para Gijón y que el Ministerio sepa que, si no responde con compromisos, Gijón saldrá a la calle", resume Arias.

"Es una cuestión de ciudad, hay que extender el conflicto y las acciones a todas las asociaciones de vecinos para ir ganando fuerza social", explica el dirigente vecinal.

"Este es un reto estratégico para todos, y todos tienen que luchar por él", asevera Arias. Así, con estas acciones se buscará "que todo el mundo entienda la importancia del plan de vías para su día a día, repartir pasquines para que sepan lo poco que ha cambiado la situación en estos tres lustros y de quién es la culpa o ejemplificar cómo cambiaría la vida de las personas si se pone en marcha el proyecto", resume Arias.

Todo en base a las tres líneas maestras que siempre baraja la federación vecinal: reivindicar, presionar y protestar. "Ya que mediante la negociación política no se está llegando a acuerdos, lo haremos a nuestra manera: mediante el calentamiento y el tensionamiento social", advierte Arias.

Desde la federación vecinal no descartan incluir en ese calendario de acciones a otras entidades de otras ciudades -como Langreo, que está llevando a cabo un demanda muy similar- o incluso de todo el Principado "para protestar por las deficientes infraestructuras y comunicaciones que tenemos".

Y Arias advierte: "Si no se dan pasos en firme, si no se encuentra solución, esta cuestión va a acabar donde todo lo que no tiene solución: en una gran movilización social", como la que ya tuvo lugar por esta misma causa en marzo de 2015.

El representante de la federación vecinal entiende que "es muy importante que haya una gran cohesión social, que exista una fuerte unidad". Por ello, "vamos a invitar a todos a participar en las movilizaciones, que no se harán de forma unilateral, y que espero que encuentren apoyo" tanto en las instituciones -Ayuntamiento y Principado- como en los grupos políticos, sindicatos y todo tejido asociativo vivo de la ciudad. Un apoyo que, hasta el momento, la Plataforma en Defensa del Plan de Vías tiene.

Con todo, el representante vecinal anuncia que "no vamos a tolerar que en las campañas electorales para los comicios del próximo año se esté hablando de la firma del convenio del plan de vías. Eso tiene que quedar solucionado antes. En la campaña se tiene que hablar de cuestiones más concretas: de dónde se van a colocar las paradas del metrotrén o cómo acelerar las obras".