Una denuncia por malos olores obliga a un gijonés a deshacerse de sus vacas y terneros

Lleva casi tres décadas cuidando de ganado bovino en su finca de La Olla, en Deva. Sin molestar a nadie. Pero ahora le han dado el disgusto de su vida. Luis Rodríguez Pérez ha sido denunciado ante el Ayuntamiento de Gijón por una vecina que se quejaba del mal olor que provenía de un tendejón donde a veces guardaba al ganado para darles de comer y algo de forraje. Un pequeño establo que este lunes, si nadie lo remedia, quedará precintado por la Policía Local, provocando el dilema de qué hacer con sus tres vacas y seis terneros.

En el mes de abril de este año este gijonés se enteró de que una vecina le había denunciado. Eso motivó que el Ayuntamiento de Gijón le exigiese la licencia de actividad pertinente, pero no la tenía porque, explica, no es algo habitual en la zona rural para tan poca cantidad de reses. "Llevo aquí toda la vida, desde 1994, y antes ya estaba mi padre y nunca pensé que me fuese a pasar esto ahora, estoy muy disgustado", explica compungido Luis Rodríguez en su finca de Deva. El viernes fue la Policía Local hasta su finca y le advirtió que volverían este lunes a precintar definitivamente el tendejón. "No sé qué voy a hacer con los animales", lamenta.

Luis Rodríguez tiene a las cabezas de ganado en dos fincas, una de ellas de 18.000 metros cuadrados. La base total de explotación supera las tres hectáreas. Ahora ha encontrado la ayuda del ingeniero agrónomo Luis Brea, que ha enviado alegaciones al Ayuntamiento. "En un primer momento presentamos todos los documentos de identificación de las reses, pero nadie nos ha preguntado ni respondido nada", lamenta. De hecho, este experto alega que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), establece que si un ganadero tiene menos de ocho Unidades de Ganadería Mayor (UGM) -como se contabilizan las explotaciones ganaderas- "está exento de licencia de actividad". Y Luis Rodríguez cuenta en sus dos fincas con 7,3 UGM, menos del máximo permitido. De ahí la incredulidad. "Es un drama", apunta.

En el Ayuntamiento de Gijón le notificaron que tenía diez días para deshacerse de todo el ganado antes de precintar el establo. Un plazo que expiró el viernes. "Vino un guardia y le dije que tenía un xatu en el establo, que no podía sacar al prau y me permitió demorarlo hasta el lunes; mañana volverán y quedará precintado todo", relata con visible pena. Su tiempo se agota, el Ayuntamiento no responde a sus alegaciones y no sabe bien qué hacer con las vacas y terneros.

El principal problema es que si las lleva a las reses al matadero se verán obligados a quemarlas porque acaban de pasar por desparasitación. "Están desparasitadas desde el día 13, pero hay que esperar otros 28 días por las restricciones que están fijadas y no me daría tiempo porque esto lo precintan el lunes", explica este ganadero de Deva, señalando a las instalaciones. Su objetivo es venderlas a contrarreloj.

Del drama de Luis Rodríguez se ha preocupado el ingeniero Luis Brea, que ha optado por ayudarle para hacer frente a esta adversidad. "Este señor lleva 30 años allí, en el campo qué pueden oler tres vacas y seis terneros sueltas en un prao", reflexiona con incredulidad. Ambos espera una solución y rectificación del Ayuntamiento.