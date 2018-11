El desesperado lamento de la mujer con EPOC que vive junto a las vías del tren en Gijón

Sus fuerzas flaquean y siente que el final de su vida está cerca. Lleva meses viviendo en la calle, al lado de las vías del tren, después de que la echasen del albergue gijonés donde solía pernoctar. María Luisa Mora Mora, a la que llaman "Malu", padece una invalidez del 87% y sufre enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que se ha agravado notablemente en los últimos meses. Ahora, ya cansada y resignada, sólo pide "un poco de humanidad" en lo que asegura son sus "últimos momentos". "Lo único que pido es que no me dejen morir en la calle", implora esta mujer avilesina de nacimiento que este jueves cumplirá 58 años.

Malu Mora fue expulsada de un albergue de Gijón y sancionada durante un año. Ella explica que "porque me tienen manía, pero nunca he hecho nada malo ni me han llamado la atención dentro del albergue". Sea como fuere, lo cierto es que esta mujer avilesina lleva más de tres meses viviendo en la calle, escondida entre los matojos y plumeros de la Pampa al lado de las vías del tren. Al lado de Palacio de Justicia y en una tienda de campaña donde duerme a diario. También los días de lluvia y frío. María Luisa Mora implora ayuda para evitar "morir en la calle". Pincha aquí para leer su historia.