Moriyón, sobre el plan de vías: "Vamos a defender lo que es de Gijón por derecho"

El gobierno forista de Carmen Moriyón apoyará todas las medidas que promueva el movimiento vecinal en defensa del plan de vías y sus consejeros en Gijón al Norte secundarán la iniciativa del podemista David Alonso en favor de la convocatoria de una sesión extraordinaria del consejo de administración de la entidad. La regidora forista asumió ayer esos dos compromisos y anunció que "nos reservamos tomar todas las medidas necesarias, dentro de la ley, para defender lo que le corresponde por derecho a Gijón".

Todo esto mientras espera que se concrete la reunión entre administraciones a la que se comprometió hace unos días por teléfono el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, cuando le anunció a la regidora que el ansiado convenio de Gijón al Norte estaba inmaduro para ser firmado por el gobierno de España. Minutos después el Consejo Social aprobaba una declaración en favor del proyecto ferroviario que fue el eje del acto de reivindicación social y política del pasado día 31.

"Yo lo que quiero son soluciones porque eso lo que quieren los ciudadanos, ellos no quieren que entremos en guerra sino que resolvamos, y en eso estamos. No nos marcamos plazos, vamos día a día pero un día, de repente, la paciencia se termina", auguró la regidora, para quien se está ante una situación "insostenible" tras ver peligrar el último movimiento por sacar adelante un proyecto que suma casi dos décadas de demoras y cambios de criterio.

Para Moriyón lo evidente es que "los convenios y acuerdos legítimamente tomados están para cumplirlos y es una irresponsabilidad por parte de una institución no respetarlos" y por ello exige que se cumpla lo acordado hace unos meses en el consejo de Gijón al Norte con el apoyo del Ayuntamiento, el Principado de Asturias y Fomento, entonces con el político popular Íñigo de la Serna al frente. El convenio fijaba un compromiso de 814 millones con la prolongación del metrotrén a Cabueñes, la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril y el soterramiento de vías hasta La Calzada.

Aunque es al actual ministro, el socialista José Luis Ábalos, a quien Gijón y su Ayuntamiento le piden ahora que mueva ficha, Moriyón no se olvidó de sus antecesores en el ministerio. "Si la señora Ana Pastor y el señor Íñigo de la Serna no hubieran perdido tanto tiempo a lo mejor no teníamos que estar esperando ahora por el señor Ábalos", concretó.

Y del ministro Ábalos aseguró no entender "que vaya a Valencia y rescate un puerto con millones de euros y aquí tengamos un problema en la Zalia porque no hay diez millones para una subestación eléctrica, y como no se puede dar luz a las parcelas, no se pueden vender" y que "no haya encontrado un día en su agenda para venir a Asturias. Ante eso nada tengo que decir". Igual que evitó entrar en polémicas directas con el PSOE local sobre la postura de cada cual en el plan de vías aunque matizó que "a mi lo que me interesa es Gijón y lo que mayoritariamente quieren los gijoneses. El que se baje del tren, allá el".