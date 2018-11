Más quejas del comercio por las luces de Navidad al excluir a una treintena de vías

La calle Instituto tendrá luces de Navidad. Así estaba previsto desde un primer momento y así se hará. Comerciantes de la calle se habían levantado en pie de guerra al comprobar que los arcos navideños que se empezaban a instalar en el entorno no se veía en su zona. Y más al comprobar que su nombre no aparecía en el listado de calles a iluminar. El Ayuntamiento habla de malentendido: la calle no estaba en la lista pero sí en el plano y en el proyecto con el que trabaja la concesionaria. De hecho, el concejal de Festejos y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, se acercó personalmente ayer hasta la calle para comunicárselo a los comerciantes, que ya habían iniciado una campaña de recogida de firmas y colocado carteles en sus escaparates.

Pero la subsanación de este error no sofoca el incendio de la iluminación navideña. El lunes está previsto, con el apoyo de la Unión de Comerciantes, el inicio de una recogida de firmas entre los responsables de negocios de las calles Gran Capitán, Brasil, Dos de Mayo, Aragón, Antonio Cachero, San Francisco de Asís, Río Eo y avenida de Schulz que se consideran excluidos de la actual campaña de iluminación navideña. Son algunas de la veintena larga de calles que sí se iluminaron el año pasado y no están en el listado inicial de calles a iluminar en esta campaña. Además de las que ya han iniciado las movilizaciones están las calles Concepción Arenal, Eusebio Miranda, Andalucía, Infiesto, Guipúzcoa, Pelayo, Río de Oro, Alfredo Truan, Emilio Tuya, Aquilino Hurlé, La Muralla, Salustio Regueral, Linares Rivas, Carretera Carbonera, Fundición y Libertad. No son las únicas. El PP eleva el listado a 31 calles comparando los registros de otros años con el de 107 calles a ornamentar que se incluyó en el pliego del contrato, que ganó la firma Germán Vizcaíno. Suman, por ejemplo, las quejas de los vecinos de Avelino González Mallada, en El Coto.

Por primera vez en más de tres décadas el Ayuntamiento asumió en solitario, sin la colaboración de la Unión de Comerciantes, la financiación y gestión de la iluminación navideña. Lo primero para cumplir con el requerimiento de la Sindicatura de Cuentas que reprochó que ese dinero se transfiriera a una entidad privada como la Unión vía convenio cuando se trataba de un servicio público. El coste de las luces de Navidad ronda el medio millón de euros.

Pero nada decía el informe de la Sindicatura sobre la selección de calles y el criterio a seguir. En otras ocasiones, y a través de esa colaboración con la Unión de Comerciantes, se elegían las vías a iluminar a partir de la colaboración económica directa de sus comerciantes con un pago de unos 60 euros.

Esta vez, y por decisión unilateral del gobierno de Foro, se optó por fijar directamente el listado desde el Ayuntamiento y no buscar los pagos de los comerciantes. Desde Divertia y el servicio de obras públicas, según se explicó en una comisión de Hacienda a preguntas de Ciudadanos, se eligieron las calles teniendo en cuenta el histórico de otros años y las vías de mayor animación comercial, hostelera y turística; además de un espacio de uso común en todos los barrios. Se dejó un porcentaje abierto para modificaciones.

Pero el cambio de sistema no ha gustado a los comerciantes de muchas calles que se consideran excluidos y se ven agraviados frene a calles sin actividad comercial y que sí tienen luces. La Unión de Comerciantes les ha dado su apoyo. Su petición es simple: un criterio objetivo.