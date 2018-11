Los estudios señalan pero, no concluyen, que el carbón que llega a San Lorenzo es del "Castillo de Salas"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha señalado este lunes que los estudios realizados sobre el carbón que llega ocasionalmente a la playa de San Lorenzo apuntan a que proviene del vertido del buque hundido 'Castillo de Salas', aunque no son concluyentes.

En todo caso, ha remarcado que "no es contaminante", por lo que no supone "ningún problema medioambiental". Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio posterior a la reunión del Observatorio de la playa, acompañada del catedrático de la Universidad de Oviedo, Germán Flor Rodríguez, y su hijo, el profesor Germán Flor Blanco.

Tanto la regidora como los expertos de la Universidad han señalado que todo parece indicar que no existen en los restos del 'Castillo de Salas' ninguna muestra, de las casi 100.000 toneladas que llevaba, para poder comparar con el carbón que llega a la playa. Eso sí, han considerado "altamente improbable" que provenga de El Musel.

A este respecto, los estudios de la Universidad señalan que el propio 'Castilo de Salas' llevaba cuatro tipos de carbón y, además, se indica que ese carbón está sedimentizado y estratificado y que por la propia dinámica de las mareas y el mar arrastra hacia la costa.

En cuanto a otra de las preocupaciones sobre San Lorenzo, Moriyón ha indicado que no nos estamos enfrentando a una pérdida global de arena, sino que se debe a una redistribución natural de la misma, aunque no sea la que gustaría más a los ciudadanos. Incluso, los estudios apuntan a una ganancia de 38.000 metros cúbicos.

Con todo, Moriyón ha avanzado que transmitirá a la Demarcación de Costas la preocupación por la situación de la playa de San Lorenzo, ante la percepción de la ciudadanía de que pierde arena y está más contaminada.

Ha recalcado, también, que el Ayuntamiento lleva monitorizando la playa, en cuanto a ganancia y pérdida de arena, desde 2014. Preocupa, en este sentido, la situación de la caseta de Salvamento debido a la redistribución natural de la arena. La alcaldesa ha señalado que el servicio de arquitectura del Ayuntamiento ya trabaja en ello, aunque ha adelantado que será un tema complejo si hay que trasladar al muro la caseta, debido al espacio.

Eso sí, en el Observatorio se ha puesto de manifiesto que es mejor no hacer una limpieza de la playa con la llegada del carbón, ya que supondría alterar el propio ecosistema. "No lo machaquemos más", ha señalado la alcaldesa al respecto, quien ha dejado claro que este Equipo de Gobierno está preparado para saber si el carbón es del 'Castillo de Salas' o no. Ha indicado, unido a ello, que la mayoría de los expertos rechazan que las playas se manipulen.

Sobre el 'Castillo de Salas', además, ha apuntado que se grabó un documental de la fauna marina que habita en la zona del hundimiento y en el que los buzos dicen que no queda nada en las bodega.

Por otro lado, la regidora ha avanzado que habrá que abordar el nuevo diseño y refuerzo del Muro de cara a prevenir los posibles efectos del cambio climático, después de que en los temporales de 2014 se vio cómo se cayó una parte de este y la barandilla.