Deniegan la libertad a tres de los acusados del "caso Germán"

La confesión de Rubén Á. H. asumiendo que había sido solo él quien agredió al camarero gijonés Germán Fernández, en julio de 2017, en la zona de Fomento no ha sido suficiente para que los otros tres encarcelados por estos hechos logren salir de prisión. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón ha rechazado, de acuerdo con la Fiscalía, las peticiones de excarcelación realizadas hace dos semanas por las defensas de los tres jóvenes -Imad A., Yeray R. V. y Rubén Á. G.-, que llevan más de un año en la cárcel.

Los abogados presentaron por enésima vez la solicitud de dejar en libertad a sus representados al entender que no tenían responsabilidad en las graves secuelas que el incidente provocó a nivel neurológico a Germán Fernández. Siempre obtuvieron el no como respuesta, pero la declaración de Rubén Á. H. -aseguró que era "el responsable de la agresión" por voluntad propia- podría cambiar su destino. No ha sido así. No obstante, los tres letrados han formalizado el escrito del recurso pertinente ante la Audiencia Provincial.

De estos cuatro encausados solo Yeray R. V. e Imad A. tienen condenas firmes en contra. Juntos asumieron la agresión a otro joven en Fomento por la que aceptaron diez meses de prisión. Imad A., además, está a la espera de conocer el recurso presentado tras la condena de tres años de cárcel tras haber roto la mandíbula a un menor de edad. Este mismo joven, de origen marroquí, aceptó también un año de cárcel por patear en el suelo a un policía fuera de servicio.