Bárbara Suárez, víctima de maltrato:"No sé si mi hija vive"

No era perfecto ni un príncipe azul. Pero se enamoró de él. Y en pocos meses se quedó embarazada. Ella estaba entusiasmada. Pero a un mes de dar a luz comenzó el infierno de los malos tratos. La gijonesa Bárbara Suárez Caño recuerda como el episodio más crudo de aquella espiral de violencia cuando su pareja la dejó en la calle. "Pasé la noche en una parada de bus", recuerda, " y a partir de ahí continuaron los malos tratos. Fui a una casa de acogida cuando la niña tenía un mes". Después él le rogó que volvieran. "Todo parecía que volvía a la normalidad, me llevó a vivir a Cádiz, engañada. Y regresaron los malos tratos", rememora con enorme entereza esta joven de 23 años de edad con el único sustento del salario social para sobrevivir y una lesión de hombro que le impide trabajar.

La última agresión de su pareja le dejó secuelas en un dedo. Acudió a un juicio rápido. Era febrero. Pero la familia de él, esta vez, le convenció, según el testimonio de ella, para que no declarase en contra del chico. Prácticamente la dejó en la calle de nuevo. "No podía seguir así ni tampoco podía subsistir, así que decidí volver con mi familia a Gijón", relata. Firmó un documento ante la Guardia Civil en el que hacía constar que no abandonaba a su niña. Y en junio pasado retornó a Gijón. "Desde entonces no he podido ver a la niña, no sé si mi hija está viva o muerta", clama desesperada.

Pero el límite de su desasosiego llegó hace pocos días cuando un Juzgado de la ciudad falló a favor de su expareja. "Me dicen que no me comunico con ellos porque no quiero y que no se negó a devolverme mis cosas. Todavía sigo esperando. Aporté todos los informes de lesiones y lo archivaron todo. A una madre no se le puede quitar el derecho a ver a su hija", reclama indignada.

La joven ha iniciado una recogida de firmas en varios establecimientos de la ciudad, principalmente en el barrio de La Calzada. También ha abierto una campaña en el portal Change.org exigiendo que se le reconozca el derecho de ver a su hija. "Voy a luchar hasta que me muera", anuncia, "quiero que me ayuden a conseguir que mi niña esté con su madre y no con una persona que me maltrató tanto física y psicológicamente". Y abunda: "Tenemos que luchar todos para que ni un hombre siga causando heridas".

Bárbara Suárez lamenta que la Justicia le haya dado la espalda. Confía en que, al menos, en el juicio por la custodia de la niña -todavía pendiente- le den la razón. La pequeña, aduce, "también necesita de su madre. Vine de Cádiz con una mano delante y otra detrás. A una madre no puede hacérsele esto", llora. La joven siente la "impotencia" e "incertidumbre" de no poder saber cómo se encuentra su bebé, que cumplió 20 meses el pasado 3 de noviembre. "Me han bloqueado en los teléfonos, en las redes sociales... no tengo ninguna comunicación", se queja.