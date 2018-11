"Lo tenía machacado", asegura el psicólogo que asistió al septuagenario con alzhéimer maltratado

M. A. R. C. O. se tapa la cara mientras sigue el transcurso de la segunda sesión del juicio por el que afronta cinco años de cárcel.

"Lo tenía machacado". El diagnóstico del psicólogo judicial tras examinar al septuagenario gijonés con alzhéimer -al que su pareja sentimental robó presuntamente más de 85.000 euros y maltrató física y psicológicamente durante dos años de convivencia- resultó meridianamente claro en la última sesión del juicio por el que esta mujer, natural de Pola de Siero, afronta cinco años de cárcel por apropiación indebida y maltrato. "Le llamaba guarro, marrano, hijo de p..., le golpeaba en la cabeza, le amenazaba con descuartizarle, no le dejaba salir de casa, le hacía dormir en el suelo y hacer las camas; si le parece poco...", le espetó el perito judicial a la abogada defensora, que, no obstante, incidió en la inocencia de su clienta.

El perito psicólogo sostuvo que la conducta y las palabras de la presunta víctima de estos hechos suponían el lanzamiento de "un grito de socorro" dentro de un relato de hechos "creíble y ausente de fabulación". "¿Fue víctima de maltrato físico y psicológico?", interpeló Ricardo González, letrado de la acusación particular, durante la vista. "Sí. Sin duda alguna", respondió tajante el psicólogo judicial, que se ratificó además en su informe.

La segunda sesión que busca esclarecer los episodios traumáticos descritos por un gijonés de 76 años y con principios de alzhéimer contó además con la testifical de dos agentes de la Policía Nacional, el que atendió la denuncia y quien acudió al domicilio en el que víctima y acusado convivían, en la calle Cea Bermúdez.

"El señor estaba angustiado, acelerado, y a todas luces quería que le sacáramos de allí", relató el agente que intervino en el domicilio, al que interceptaron los familiares del septuagenario mientras patrullaba la zona de forma rutinaria. Además, el policía que le tomó declaración aseguró que "costó que se abriese, estaba muy mal, con miedo y vergüenza e intentó que los hijos no supieran lo que había pasado".

A tenor de los testimonios ofrecidos durante las dos sesiones del juicio, tanto la acusación particular como la Fiscalía elevaron ayer a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan una condena de cinco años de prisión, la devolución del dinero que supuestamente robó la acusada -86.313,48 euros, cifra esta que ambas partes ven como la cantidad mínima que sustrajo la procesada- y una indemnización de 1.000 euros por los daños morales. No obstante, en el caso de la acusación particular, esta reclamación se eleva hasta los 6.000 euros.

En cambio, la defensa solicitó la libre absolución para la acusada, que "fue la única que le cuidó en los malos momentos", explicó su abogada. Durante su larga intervención, más de media hora, sostuvo que a tenor de las pruebas no se le podía atribuir "ningún ilícito penal" a su representada. Es más, sostuvo que cuatro de los testigos -los más allegados a la víctima, que declararon el primer día- habían "faltado a la verdad", y por ello solicitó que se investigasen esos testimonios. En su versión de los hechos ahondó nuevamente en que los gastos los habían realizado los dos juntos, como pareja, y que nunca había hecho nada a espaldas del hombre. "Todo es una maraña de querer hacer cierto lo que no lo es", resumió la abogada.