Detienen al autor del robo de una joyería de La Calzada a punta de pistola

La Policía Nacional detuvo al hombre que asaltó una tienda de compra venta de oro y joyas de La Calzada a punta a de pistola. Los agentes consiguieron así arrestar a A.V.A de 37 años de edad, vecino de Gijón, acusado de intimidar con un arma de fuego a la dueña de una joyería para robar el dinero de la caja registradora. La difusión de su imagen, que había sido captada por las cámaras de grabación fue determinante para su localización y detención

Los hechos se remontan a la tarde del 26 de octubre, cuando un hombre, esgrimiendo un arma de fuego, amenazó a la propietaria de una joyería del barrio de La Calzada para que le entregase todo el dinero de la caja registradora. Se llevó toda la recaudación sin solicitar la entrega de ninguna joya del negocio ni efecto personal de la víctima.

Este episodio violento fue captado por las cámaras de seguridad del local y el rostro del autor, que iba a cara descubierta, circuló por redes sociales. A raíz de la difusión de esta imagen, se recibieron informaciones en las dependencias policiales sobre su posible identidad, que fueron determinantes en las labores policiales.

Del análisis de los hechos, testimonios y evidencias obtenidos en las pesquisas policiales, las informaciones de la colaboración ciudadana y su cotejo con las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permitieron a los investigadores determinar la identidad de la persona buscada.

A partir de ese momento, se estableció un dispositivo policial para su localización y detención. Fruto de este operativo fue interceptado en la mañana del día 14 de noviembre en la zona Oeste de Gijón. En el momento de su detención no opuso ninguna resistencia y manifestó su intención de colaborar con la policía, haciendo entrega voluntaria de un arma simulada con la que manifestó haber cometido el atraco.

Los investigadores comprobaron posteriormente que el arma entregada, una pistola de plástico, no se correspondía con la utilizada en la comisión del atraco, un revólver metálico, que no pudo ser hallado en el registro practicado en su domicilio. El detenido manifestó no recordar lo que había sucedido con claridad por estar bajo los efectos de las sustancias estupefacientes.

El arrestado A.V.A de 37 años de edad y vecino de Gijón contaba con un amplio historial delictivo, habiendo sido detenido en más de 30 ocasiones por robos cometidos en toda Asturias. Esta mañana pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón.

La investigación fue desarrollada por agentes de la unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial de Gijón con el apoyo operativo de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana.