"Es muy grave", dice Aparicio del chófer de Emtusa que utilizó el móvil al volante

El vídeo lleva unos día corriendo como la pólvora en las redes sociales, con más de 120.000 visualizaciones tras ser compartido miles de veces. Un chófer de la empresa pública de transporte urbano de Gijón (Emtusa) conduce uno de los autobuses de línea regular -la línea 14, a la altura de la calle Magnus Blikstad, a media tarde del miércoles- con varios pasajeros en su interior mientras usa su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes, desatendiendo la vista de la carretera para fijarla, a intervalos, únicamente en el dispositivo.

Una práctica absolutamente prohibida por la Ley de Tráfico, sancionada con tres puntos y que a partir del próximo año podría aumentar hasta los seis debido al peligro que entraña por la distracción que supone. Los comentarios de la gente no se hicieron esperar recriminando al conductor su actitud que pone en peligro no solo su integridad física sino la de todos los pasajeros del vehículo. Pero esa puede no ser la única consecuencia de sus hechos.

"Es una infracción muy grave, y más aún en un profesional del transporte. Está infringiendo la norma y desatendiendo la conducción", censuró ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio que, como presidente de Emtusa, dio ya "instrucciones precisas para que se abra un expediente al conductor y poder así determinar las responsabilidades que pueden llevar aparejados estos hechos", dando a entender que la empresa ya tiene perfectamente identificado al infractor.

Unas responsabilidades que, adelantó Aparicio, podrían ser "de todo orden", tanto en lo que respecta a la empresa como en cuanto al ordenamiento jurídico. No obstante, Aparicio hizo especial hincapié en que "es un hecho puntual ya que si fuera un hecho generalizado no seríamos una de las mejores empresas de España del sector, con un alto nivel de satisfacción". Aún así, Aparicio incidió en que, sea como fuere, "es un acto que no debería ser ni siquiera una situación puntual. No se puede volver a repetir", zanjó el edil forista.