Polémica con una diputada del PP que aseguró que prefiere "inmigrantes que hablen español y cualificados"

Una jubilada indignada interrumpe al diputado autonómico de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé y mientras los moderadores del debate la llaman al orden, la diputada regional del PP Gloria García se levanta de la mesa de ponentes y se va. Eso es lo que ocurrió ayer en el debate sobre el sistema público de pensiones organizado por la federación de asociaciones de mayores FAMPA y los sindicatos UGT y CC OO en el Centro Municipal de El Coto, en el que los moderadores se tuvieron que emplear para embridar al público durante la primera intervención de la diputada popular, interrumpida por una audiencia molesta con su argumentario.

Eso ocurrió unos tres cuartos de hora antes de que Gloria García optara por abandonar el lugar. Se fue antes de disfrutar de su segundo turno de intervención para poder rebatir los argumentos y reproches y contestar las preguntas que le habían formulado asistentes durante el turno de preguntas del público.

En el debate participaron representantes sindicales y de los seis partidos con presencia en la Junta General del Principado. Que la concurrencia no estaba predispuesta a aceptar el argumentario del PP quedó claro durante la primera y única intervención de la diputada popular. De los murmullos entre parte de los asistentes, se pasó a que algunos directamente la interrumpieran cuando recordaba que tanto los gobiernos del PSOE de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero tomaron medidas que reducían los ingresos de la Seguridad Social, el primero, y que aumentaban la edad de jubilación y congelaban las pensiones, el segundo.

La diputada popular prosiguió después de que los moderadores pidieran a los asistentes que respetaran el turno de palabra de Gloria García. La paz duró seis minutos escasos. Un comentario de la diputada sobre los inmigrantes volvió a levantar revuelo y entre los asistentes hubo hasta quien le atribuyó el uso de un argumento racista.

Dentro de sus argumentos sobre la falta de ingresos de la Seguridad Social, Gloria García indicó que "cuando dicen que los inmigrantes que viene van a producir, los que están llegando a España no mucho y tenemos que ser realistas, necesitamos inmigrantes castellano parlantes y cualificados". Para convencer a la audiencia, a la ponente no le sirvió explicar que esa no era una idea suya, sino de la Fundación de Estudios Sociales Fedea.

El argumento de esa fundación, en cuyo patronato están los cinco principales bancos de España, grandes constructoras y compañías del sector energético y la Bolsa de Madrid, no calmó los ánimos y los moderadores tuvieron que volver a acallar al público mientras la diputada respondía "eso no es racismo, si no al contrario; si eso es racismo, no lo entiendo", insistiendo en que el problema es tener las cotizaciones que puedan pagar las pensiones.

A la siguiente interpelación mientras hablaba, Gloria García se plantó: "Si estoy aquí para que me interrumpan, para que me llamen racista, esto es lo que yo llamo una quiebra democrática, entonces me levanto y me voy", agregando que "si yo tengo que venir aquí a entonar un mea culpa por todo, no, porque de todo y de mucho no ha tenido la culpa el Partido Popular", en referencia a las alusiones que antes había hecho a gobiernos socialistas.

Los moderadores consiguieron templar a los asistentes y la diputada popular pudo cerrar su intervención pidiendo que no se fuera hipócrita para rematar: "Están hablando de planes de pensiones y que todo el mundo tendría derecho a tener una pensión sin necesitar un plan de pensiones, pero que nadie se rasgue las vestiduras cuando el Montepío de la Minería de UGT tiene un plan de pensiones al que le llama 'La hucha inteligente', no digamos una cosa y luego hagamos otra".



Disculpas con la diputada popular

Las aguas volvieron a su cauce, hasta el punto de que durante el turno de intervenciones del público dos de los que habían replicado a la diputada popular llegaron a disculparse por haberla interrumpido. Aún así, la mayoría de la decena de palabras pedidas por los asistentes se emplearon en cuestionar los argumentos de la diputada popular, ofrecer otros, reprochar la gestión del gobierno de Mariano Rajoy en materia de pensiones y formular alguna pregunta.

"¿Es que queréis hacernos tontos?", "yo voté al PP, fui un iluso", "si Rajoy subió las pensiones fue porque nos movilizamos" o "esto no es un problema técnico, es político", fueron algunas de las frases que se escucharon en un turno que más que de preguntas fue de opinión de los asistentes.

La intervención de la diputada popular fue la que más animó el debate con un público que aplaudió las intervenciones de los partidos de izquierdas y de los dirigentes sindicales, todos ellos, con matices, defensores de que España gasta menos que otros países en pensiones y que debe garantizarse su revalorización conforme al IPC y que hay que derogar el factor de sostenibilidad que introdujo la ultima reforma del sistema de pensiones, con gobierno del PP.

Cuando parecía que las aguas ya se habían calmado, la segunda intervención del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, fue interrumpida por una de las asistentes. El barullo fue mucho menor que el que se había montado entre gran parte del público con anterioridad, pero la actitud pertinaz de la jubilada hizo que los moderadores tuvieran que darle a elegir entre dejar acabar al diputado o abandonar la sala. La pensionista había estallado cuando el diputado de C's defendió que quien quisiera pudiera prolongar voluntariamente la edad de jubilación. Mientras llamaban al orden a esta indignada, fue cuando Gloria García abandonó la charla. Armando Fernández Bartolomé aguardó a que se calmara la persona que lo había interrumpido y retomó su argumentación abogando por reformas estructurales en España y acabar con la economía sumergida.