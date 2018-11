Gijón encadena por primera vez dos ejercicios seguidos de prórroga presupuestaria

Gijón encadenará, por primera vez en su historia reciente, dos años consecutivos en situación de prórroga presupuestaria. Lo hará después de que el equipo de gobierno de Foro desistiera ayer de llevar su proyecto presupuestario al Pleno extraordinario que debería aprobar o denegar las cuentas de 2109 el próximo miércoles. Una decisión que la edil de Hacienda, Ana Braña, tomó en connivencia con la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, después de que la comisión de Hacienda celebrada en la mañana de ayer informara desfavorablemente del documento presentado por Foro.

"Damos los presupuestos por votados", zanjó Ana Braña. Los votos en contra de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos y las abstenciones de Xixón Sí Puede y Partido Popular hacen que Foro no saque adelante sus cuentas. Un proyecto que, defendió Braña, "es el mejor que podíamos presentar en base a la ley de estabilidad presupuestaria".

El hecho de que ningún grupo municipal haya presentado enmiendas parciales al proyecto forista -solo Ciudadanos y PP presentaron sendas enmiendas a la totalidad, que no tienen cabida en el reglamento orgánico de la administración local- fue para Foro "un muro infranqueable", en palabras de Braña. "Nunca había ocurrido que ningún grupo de la oposición no hubiera presentado enmiendas", remarcó la edil de Hacienda, que afeó a los grupos municipales su "apatía y falta de interés real en modificar el presupuesto. Imperó el interés partidista sobre el interés general", enfatizó recordando que "en años anteriores incorporamos las enmiendas que nos presentaron".

Por todo ello, el proyecto presupuestario ni siquiera se presentará en el Pleno para someterlo a votación. "Sería una pantomima", resume Braña, "y los gijoneses no están para pantomimas. La ciudad necesita seguir funcionando, así que vamos a trabajar desde ya para no perder ni un minuto y que el Ayuntamiento no se paralice".



Decreto de prórroga

El primer hito será conformar el decreto de prórroga presupuestaria que deberá rubricar Alcaldía. Tras ello, "vamos a trabajar ya en las modificaciones presupuestarias que habrá que hacer para llevar a cabo las inversiones que se quedan fuera por la prórroga". Ésa es una de las principales trabas de la situación de prórroga presupuestaria: además de suponer serios retrasos a la hora de gestionar la política de gasto, también afecta a las inversiones, que se habrán de realizar merced a la solicitud de préstamos o en base a modificaciones presupuestarias que comenzarían a aprobarse, como pronto, en el Pleno de febrero del año próximo.

Así, las grandes obras incluidas en los presupuestos, como la nueva comisaría de policía, las siguientes fases de la remodelación del barrio degradado de Inuesa en Tremañes o incluso los trabajos del plan de vías se ven por el momento, hasta la aprobación de esas modificaciones, paralizados, ya que únicamente podrán acometerse las acciones incluidas en el presupuesto de este 2018, no las presupuestadas para el 2019.



"El presupuesto nació muerto"

Los grupos municipales de la oposición no comparten el reparto de culpas forista y atacan de pleno al equipo de gobierno. "No ha existido nunca interés en que haya presupuesto. No hubo ni proyecto serio, ni debate", aseguró la edil del PSOE Marina Pineda, que reiteró que "el presupuesto nació muerto". Para Pineda, "Foro ha dejado de gobernar en la ciudad hace meses, sumiendo a Gijón en una parálisis que no hay interés en resolver". Para Pineda, "Foro no tiene ni plan, ni proyecto de ciudad ni previsiones. Es una ciudad sin rumbo mientras Moriyón se pasea por Asturias fabulando en su campaña electoral".

Con ella coincidió la edil de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez, remarcando que "Gijón no está en la agenda política de Foro". Prueba de ello es que "el proyecto presentado estaba poco orientado a solucionar las necesidades imperiosas de la ciudadanía". Y afea a Ana Braña que haya retirado los presupuestos sin comunicarlo en la comisión de Hacienda, "lo que ejemplifica la voluntad negociadora del equipo de gobierno". Xixón Sí Puede optó por la absolución para poder preguntar a las bases del partido, aunque "la decisión del grupo municipal de no apoyar los presupuestos es unánime".

Para la edil de Izquierda Unida Ana Castaño "los presupuestos son el reflejo del fracaso de gestión de Foro en estos casi ocho años", criticando al equipo de gobierno "no haber incrementado los ingresos conforme a los gastos corrientes". Una diferencia negativa que "se va a convertir en un problema para el Ayuntamiento. Esa es la herencia que dejan".

Pablo González, portavoz municipal del Partido Popular, incidió en que "el equipo de gobierno no quiere debatir sobre el presupuesto como no ha querido hacer nada en estos años al frente del Ayuntamiento. Y ahora todo eso le explota en la cara", enfatizando que esta nueva situación de prórroga se da debido a la "cobardía política" y a "una Alcaldesa que tiró la toalla y dejó el barco a la deriva y haciendo aguas".

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola explicó que "esa decisión saca a la luz el verdadero talante de Foro, que no trate de engañar diciendo que ha sido la oposición la que no ha querido negociar".