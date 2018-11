Un "mister" gijonés de ojos rasgados

A sus 23 años compagina sus estudios de hostelería, sus grandes dotes artísticas en el mundo de la magia y, desde hace unos años, su destreza sobre la pasarela como modelo. Tae Yeong Song Lim (Gijón, 1995), de padres surcoreanos, luce sus rasgos asiáticos en el mundo de la moda, tanto que acaba de proclamarse. representando a Asturias, Caballero Fitness España 2019, un certamen de belleza a escala nacional que se disputó en Madrid. Además, acaba de ser elegido para representar a Corea del Sur en Mister Mundo, en el que habrá participantes de medio centenar de países en todo el mundo.

Tae Yeong Song Lim nunca pensó en dedicarse al mundo de la moda hasta que, por sus rasgos asiáticos, se lo sugirieron varios amigos. "Me lo empezaron a proponer amigos y familiares, que decían que con mi altura, mi imagen y los rasgos asiáticos que tengo, porque en Asturias no hay muchos como yo, que podía tener suerte; así que no me lo pensé y decidí probar suerte en el tema de la moda". Y, a la vista está, la apuesta le está saliendo bien.

Tras esos consejos, fue entonces cuando comenzó a abrirse camino a través de agencias de modelos de Asturias, que le han dado buen resultado para aprender a desfilar con estilo ante decenas de ojos. Hace un año ya logró un buen puesto en el certamen provincial de Caballero de Asturias y, en esta ocasión, se preparó a conciencia para no quedar a las puertas. Con su simpatía y buena planta logró el billete pare representar a su región natal en Madrid.

Y se dispuso concienzudamente. El peluquero gijonés Alejandro Álvarez García se encargó del peinado, y el culturista Carlos Bellido de la preparación física. La puesta a punto esta lista para triunfar en la capital. Y puso rumbo a Madrid.

El certamen constaba de tres pases, como suele ser habitual en estas citas. En el primero desfiló en ropa de sport, donde Tae Yeong lució unos vaqueros y una camiseta negra. El segundo, un poco más atrevido, en bañador. Y el tercero, con traje de gala. De oscuro.

En todos ellos lució la banda de Caballero de Asturias, pero fue en el pase en cueros en el que logró exhibir su cuerpo saludable y atlético que le hizo merecedor del galardón Caballero Fitness España, que reconoce el cuerpo más atlético y en forma de los participantes. Un premio del que está muy orgulloso, y que comparte, confiesa entre risas, con su preparador Carlos Bellido.

Las buenas noticias siguieron para él. El de Fitness no fue el único premio que este mago e ilusionista gijonés logró en su periplo por la capital. Allí le vieron varios de los organizadores del certamen de belleza Mister Sea World, también con fama internacional. "Se fijaron en mis rasgos asiáticos y me propusieron que representase a Corea del Sur en el certamen de 2018 y, por supuesto, acepté al momento", explica sonriente Tae Yeong, que ya se prepara a conciencia para viajar hasta la isla de Ilo, en Perú, donde se celebrará esta cita con la belleza mundial.

Tae Yeong nació en Gijón, en el barrio de El Natahoyo, ciudad a la que llegaron sus padres desde Seúl. Estudió en el colegio Santo Ángel y después en La Salle. Al tiempo que se sube a la pasarela es un virtuoso de la magia, pero también coquetea con la hostelería tras abandonar sus estudios, primero de Biología, y después de Fisioterapia. "Me gustaría ser modelo para grandes marcas de ropa y hacer anuncios de todo un poco, también con de colonias o en ropa interior", bromea Tae Yeong.