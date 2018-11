Hong Sang-soo triunfa de nuevo en el Festival de Cine de Gijón

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) volvió a coronar ayer al director surcoreano Hong San-soo. Su película "Hotel by the river" se alzó con el premio "Principado de Asturias" al mejor largometraje, además de los galardones al mejor guión y al mejor actor (Ki Joobong). La importante presencia del cine asturiano en la quincuagésima sexta edición de la mayor cita cinematográfica del Principado tuvo también recompensa: el realizador gijonés Ramón Lluís Bande logro el premio especial del jurado por su "Cantares de una revolución", donde recrea, en la voz del cantautor Nacho Vegas, el cancionero de Octubre de 1934.

Los galardones a la mejor dirección fuero ex aequo para Radu Jude por "I Do Not Care If We Go Doww in History as Barbarians", del director y guionista rumano Radu Jude, y para Dominga Sotomayor, una de las más notables voces del nuevo cine chileno, por "Tarde para morir joven". Uno de los premios casi cantados de esta edición del FICX fue el que se llevó Olivia Colman por su papel en "La favorita", la película del griego Yorgos Lanthimos con que abrió este año el certamen. Y los premios a la mejor fotografía y el "Gil Parrondo" a la mejor dirección artística se los llevaron, respectivamente, Inti Briones por "Tarde para morir joven" y Iuliana Vilsan por "I Do Not Care€".

Destacar, asimismo, que Eloy Domingo Serén ha triunfado con su "Hamada, la película filmada en el Sahara de la que hablaba con LA NUEVA ESPAÑA en la edición del pasado jueves: premio a la mejor película española estrebada en el FICX y premio al director de la mejor película española. Otros dos filmes asturianos cosechan galardón: "Enterrador", del mierense Luis Trapiello, se lleva el premio al mejor largometraje asturiano, que concede RTPA, y Diego Llorente se hace con una mención especial por "Entrialgo".

Hong Sang-soo es un muy estimado director que viene triunfando en el festival gijonés. Hace sólo tres años ya encabezó el palmarés del FICX con "Rigth Now, Wro g Then", en el año precisamente en que el gran Arturo Ripstein competía en sección oficial. El mexicano se hizo entonces con el galardón al mejor director. El jurado destacó de "Hotel by the river", la triunfadora de este año, la capacidad del cineasta surcoreano para abordar "los temas más profundos sin imposturas ni gravedades". Y más: "Ha hecho una obra en estado de gracia".