Trifulca a la salida de una discoteca donde actuaba un exconcursante de "Gran Hermano"

La noche del sábado al domingo finalizó con una multitudinaria pelea a las puertas de una discoteca de la ciudad. Eran cerca de las cinco de la madrugada cuando varias personas se enzarzaron en una disputa en la que varios resultaron magullados y en las que el alcohol hizo acto de presencia. Allí actuaba esa noche Omar Montes, cantante, ex novio de Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, ambos exconcursantes del programa de Telecinco "Gran Hermano Vip".

Pero esta pelea no fue el único susto de Omar Montes durante el fin de semana. Nada más llegar a su casa de Madrid tras su "bolo" de Gijón, el artista se dio cuenta de que le habían entrado en casa a robar. "Irte a 500 kilómetros de tu casa y cuando vuelves ver que no tienes nada, es muy duro. Me han dejado con una mano delante y otra detrás", admitía Montes. "Tengo un hijo a mi cargo y me dejaba un pellizquito de cada concierto y lo ahorraba para comprarle una casa. Lo tenía en una caja de madera, mis amigos y mi familia saben lo que guardo ahí y me han quitado todo lo que tenía", explicó el cantante en una entrevista.

"Más que el dinero, porque eso viene y va, hay una cosa que se han llevado que me da mucha pena. Le había comprado a mi hijo la Play Station", se lamentaba Montes durante la entrevista.