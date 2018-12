El atardecer otoñal de Gijón triunfa en redes sociales

No hay atardeceres como los del otoño. Y más si se pueden disfrutar con un día de cielos medio despejados y de buenas temperaturas como el de hoy. Decenas de personas han compartido hoy a través de las redes sociales instantáneas del atardecer que se ha podido contemplar en la ciudad. Un cielo otoñal teñido de rojo que no ha pasado desapercibido para casi nadie.



Y es que hoy ha sido un domingo para disfrutar del día libre. Y no sólo porque hayan abierto sus puertas los centros comerciales de la región (en este enlace puedes ver las tiendas que abren los domingos de este mes), también por la buena temperatura.



Ayer ya se anunciaba que los termómetros llegarían hoy hasta los 20 grados. Y las previsiones más o menos se han cumplido. El medidor de la Agencia Estatal de Meteorología situado en Cabo Busto marcó hoy 19,7 grados, una temperatura muy agradable y poco común en esta época del año. Pero es que el buen tiempo seguirá mañana según las previsiones de los expertos. Para mañana se espera que el mercurio suba hasta los 21 grados en Cangas del Narcea.



La Agencia Estatal de Meteorología señala, no obstante, que el día comenzará con lluvias débiles y dispersas que finalizarán al final del día. Habrá que tener cuidado, eso sí, con el viento que tendrá rachas muy fuertes en el extremo noroeste.





Un atardecer lleno de colores en Gijón, gracias a una gran amiga que me ha pasado esta foto... Porque yo hoy estoy en casa de retiro total! Salí lo justo y ahora estoy tan feliz haciendo cosas de mujeres jaja ( no lo hago siempre he)mascarillas en cara, cabello etc! #domingueando pic.twitter.com/2K2PS2rACC — La Vida con Les ???? (@lavidaconles) 2 de diciembre de 2018