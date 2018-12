Deslumbrante Navidad

Las luces navideñas desplegadas este año en Gijón sí deslumbran a gijoneses y visitantes. No existe unanimidad pero sí una amplia mayoría que asegura que "son mejores que las de otros años". Así se desprende después de que ayer cientos de familias aprovechasen la tarde noche de domingo para realizar una turné por los principales hitos del alumbrado navideño gijonés.

"Hay una mejora evidente", sentencia Conchita Fuentes tras fotografiarse frente al Teatro Jovellanos, una de las cuatro fachadas de la ciudad iluminadas, con un gran "Gijón, navidad a escena" luminoso presidiendo el frente que da al paseo de Begoña. "Hay más luces que otros años, se ve más colorido y con más potencia, más luminosidad", explica Fuentes.

Desde Avilés acudieron a ver el alumbrado gijonés Antonio Piriz y su familia. "Solemos venir todos los años", aclara el avilesino, que no duda en asegurar que "está espectacular, me gustan mucho, más que años anteriores". Para la familia, el alumbrado del mercadillo navideño de Begoña, "lo mejor de lo que vimos". No en vano, allí se junta la ornamentación del propio mercado, la del Teatro Jovellanos y el carrusel tradicional montado en pleno paseo.

Otro de los grupos familiares más numerosos es el liderado por Nuria Añón, que realiza un recorrido por los lugares más prolijamente iluminados de la zona centro, aprovechando para fotografiarse en cada uno de los espacios. "Son todas preciosas, muy guapas", zanja Añón con la connivencia de quienes le acompañan. Para ella, "este año se nota más claridad, parece que dan hasta más luz", aunque "echo en falta más referencias a la Navidad. Son todas muy bonitas, muy decorativas, pero no muy navideñas".

"Están muy guapas", sentencia Elena Erenas, que se fotografía junto a su familia a la vera de uno de los paquetes de regalo luminosos colocados en Los Campinos de Begoña. "Se nota más potencia que otros años, se mejoró mucho respecto al año pasado", explica Erenas, que desglosa: "hay cosas mucho mejores, como el globo de la Plazuela San Miguel. Y la idea de iluminar todo el muro de San Lorenzo me parece genial". Si tuviera que poner una pega: "las lámparas de la calle de los Moros son lo que menos me gustan".

Cámara en mano también recorre la ciudad Marisela Fernández. Nacida en Cuba, vive hace años en Gijón y nunca perdona su tradicional paseo para conocer el alumbrado navideño. "Siempre hago un recorrido para conocerlas y disfrutarlas. Me encantan, siempre me parecen muy bonitas".

"¿Y L'Anguleru pa' cuando?", se pregunta Myriam López, que pide una mayor presencia del "Papá Noel asturiano" en el alumbrado navideño de la ciudad. Junto a ella, Noelia Álvarez echa en falta más alumbrado en su barrio. "El Coto es una tristeza, tienen que poner más luces, está desangelado", sentencia.



Tres millones de puntos de luz en 127 calles

Este año el Ayuntamiento aumentó considerablemente el precio de contratación de la ornamentación navideña. Alrededor de 400.000 euros que asumió en solitario para lograr una iluminación más impactante, cargada de novedades. En total, en la ciudad hay repartidos tres millones de puntos de luz, que llegan a 127 calles, casi tres decenas más que el pasado año.

No hay duda que los puntos más fotografiados de la ciudad estos días serán el gran cono luminoso de 20 metros a modo de árbol navideño situado en El Náutico, su réplica en la plaza Instituto, acompañada de una casita y el globo situado en la Plazuela San Miguel. Unas imágenes que ya comienzan a llenar las galerías de los teléfonos móviles de la ciudad.