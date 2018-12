Xixón Si Puede abandona el Pleno por la referencia del portavoz del PSOE al "alcalde consorte"

"Al Alcalde consorte no le cortó". Ese reproche del portavoz José María Pérez a la Alcaldesa cuando Carmen Moriyón le exigió que se atuviera al tiempo marcado para su primera intervención en el debate sobre el estado del municipio fue el detonante de, mucho tiempo después, el abandono de los ediles de Xixón Sí Puede del salón de plenos durante unos minutos. Mario Suárez del Fueyo se dio por aludido y solicitó desde el primer momento al portavoz socialista que retirara el comentario, que consideró un insulto.

"Ni es un insulto, ni lo retiro" indicó Pérez en la segunda ronda de intervenciones, tras indicar en la primera que no había aludido a nadie. "Lo entendimos todos", le concretó desde el primer momento Suárez del Fueyo. El portavoz de la formación morada justificó la marcha de los ediles al considerar "inadmisible" lo que valoró de ataque personal y falta de respeto. "El PSOE actual parece empeñado en no abrir ni un milímetro la puerta del diálogo: su actitud a lo largo de toda la legislatura ha sido la del ataque y mantra repetido de un supuesto pacto en Xixón que únicamente existe en su argumentario. Pero por lo que no vamos a pasar es por el insulto de tintes machistas que refleja una falta de respeto intolerable, además de la incapacidad del grupo que lidera Pérez para entender el nuevo escenario político", afirmó Mario Suárez del Fueyo tras el Pleno en un comunicado público.

Ya sin los ediles podemistas en el salón, Pérez hizo referencia a los comentarios que él mismo tuvo que escuchar a lo largo de estos años de mandato y a las relaciones de Xixón Sí Puede con el gobierno de Foro. Algo a lo que también habían hecho mención José Carlos Fernández Sarasola y Pablo González, portavoces de Ciudadanos y PP, sin que generara una respuesta tan contundente en la bancada morada. Los ediles de XSP volvieron al salón de plenos para asistir el cierre del debate por parte de una emocionada –se le entrecortó la voz– Carmen Moriyón. Es su último debate sobre el estado del concejo como Alcaldesa tras ocho años al frente del gobierno local.

En su "despedida" habló del Gijón que avanza poniendo como ejemplos la aprobación del plan de vías y el Plan General de Ordenación, en base al consenso político y vecinal que reivindicó como impulsado por el gobierno forista. También destacó que Foro no se arrepiente de haber sacado adelante la polémica renta social. Mientras, la oposición achacó a Foro una situación de parálisis y coincidió en criticar desde los problemas ambientales, con el escenario de la playa de San Lorenzo como metáfora, a la paralización de las ayudas a fachadas. No lo ven un buen gobierno para Gijón.