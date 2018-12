Moriyón fija el plan de vías y el PGO como símbolos del "Gijón que avanza" con Foro

"Yo no pretendo pasar a la historia por ningún legado, por ningún mérito extraordinario. Cada uno intenta hacer lo mejor posible para su ciudad. No habrá grandes obras pero prefiero un Plan General aprobado con consenso que entre marchas verdes". Era su último discurso como Alcaldesa de Gijón en un debate sobre el estado del municipio y a Carmen Moriyón se le quebró la voz al sumar al balance final de su mandato- "positivo" en su valoración" - el agradecimiento a los ediles de su equipo de gobierno, a la Corporación y a los 272.365 vecinos y vecinas "orgullosos de vivir en Gijón y que son los que pelean para que siga avanzando.

Moriyón defendió el liderazgo de su equipo en un "Gijón que avanza". Aunque ese avance no lo vieron ninguno de los portavoces de la oposición: José María Pérez (PSOE), Mario Suárez del Fueyo (Xixón Sí Puede), Pablo González (PP), Aurelio Martín (IU) y José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos). Derecha e izquierda coincidieron en considerar que la ciudad ha ido a peor en manos de los foristas. Aun más. PP y Ciudadanos le reprocharon no haber logrado el cambio de rumbo que querían quienes apostaron por Foro para poner fin a tres décadas de gobierno socialistas. Falta de liderazgo político e incapacidad para ejecutar iniciativas -propias o de otros- fueron reproches compartidos.

Moriyón sólo encontró el apoyo del portavoz de Foro, el edil Fernando Couto, en una enumeración de logros que arrancó con "la construcción de consensos políticos en torno a los dos grandes asuntos que afectan de forma directa al futuro de la ciudad: el plan de vías y el Plan General de Ordenación. Proyectos que van a propiciar un impulso al desarrollo económico de nuestro municipio y de toda Asturias". La Alcaldesa también reivindicó avances con sello foristas en materia de empleo "pese a encontrarnos en un entorno regional hostil por la nefasta gestión del gobierno del Principado" y el apoyo al sector privado para crear empleo a través de inversiones en infraestructuras empresariales y ayudas a empresas. "En empleo Gijón no sólo sobrevive sino que avanza", sentenció Moriyón, que destacó la aportación del turismo y del motor económico que supone el Parque Tecnológico.

Moriyón ve más logros. La regidora forista aseguró que su gobierno había alcanzado objetivos muy ambiciosos en política social y de atención a las personas, como garantizar un mínimo vital digno a las personas que peor lo están pasando. "No me arrepiento", dijo de la puesta en marcha de la polémica renta social. Igual que aseguró no arrepentirse de haber mantenido los planes de empleo en una coyuntura social delicada. "El esfuerzo de este gobierno en servicios sociales ha sido y es ímprobo. Nuestra decisión fue no dejar a nadie atrás. Otras administraciones tomaron decisiones diferentes", sentenció la regidora tras desgranar 2.667 ayudas de renta social, 3.521 becas comedor, 238 becas de atención temporada, 1.765 personas atendidas por el servicio de ayuda a domicilio y 2.866 en teleasistencia.

Y todos estos avances se consiguieron, destacó Moriyón, sin incrementar "un céntimo" los impuestos a los gijoneses y rebajando la deuda del Ayuntamiento de 203 a 113 millones. La regidora destacó también la buena gestión en las empresas municipales y una inversión de 83 millones en los últimos dos años entre todas las entidades municipales. En materia medioambiental -asunto de su competencia personal- resaltó la puesta en marcha de una unidad móvil para controlar la calidad del aire y el gran nivel de vigilancia sobre la playa de San Lorenzo. Precisamente la imagen de una playa de San Lorenzo entre el marrón del agua por los vertidos y el negro del carbón en la arena fue utilizada por ediles de varios grupos de la oposición como metáfora del desastre de la gestión de Foro.

Un José María Pérez también de despedida reprochó en nombre del PSOE a Foro haber renunciado a ejercer la política como "la noble actividad de contribuir al bienestar de la sociedad, de ayudar a quien no puede, orientar a quien no sabe y transformar lo que nos rodea. Cuando había un problema ahí estaba la Alcaldesa reclamando respuestas como si la solución no tuviera que ver con ella". Culpó el socialista a Foro de centrar su actuación en "descalificar y perseguir" a otros y "maquillar la realidad como aventajados discípulos de Cascos". El líder socialista planteó una enmienda a la totalidad de la gestión de Foro. "¿Qué fue de sus grandes proyectos para Tabacalera, de la reforma del paseo del Muro, de la ampliación del Parque Tecnológico?", se preguntó en voz alta. Para Pérez la herencia de Moriyón -frente a la dejada por sus tres antecesores en la Alcaldía- son 500 expedientes del programa de fachadas sin resolver y más de 500 millones en compromisos que tendrá que asumir el nuevo gobierno que salga de las urnas de mayo.

Para Mario Suárez del Fueyo, Gijón no avanza sino que "vegeta" a partir de un gobierno sin liderazgo que se ha limitado a hacer la función de un administración de fincas. El portavoz de Xixón Sí Puede -que hizo parte de su intervención en asturiano- le puso imágenes a sus críticas a Foro exhibiendo en el salón de plenos fotos de colas en el primer día de petición de la renta social, de las aguas de San Lorenzo con un color marrón y de una nube de contaminación. "Es cierto que recibieron una herencia de pufos y chapuzas pero lo único que hicieron fue encogerse de hombros y esperar que pasara el chaparrón", reprochó a Foro. A quien acusó también de falta de compromiso social por desvirtuar la renta social y no remunicipalizar la ayuda a domicilio. "El ritmo de tram-tram de Foro ha hecho plof", concretó del Fueyo.

Aurelio Martín de IU lo tiene claro: "Más allá del plan de vías y el PGO su balance de gobierno se resume en una lista de incumplimientos y de fracasos. Han sido el gobierno de las muy buenas palabras y las muy pocas acciones. El gobierno del sí pero no". Martín concretó que "una fotografía de la playa un día cualquiera del pasado verano podría ser un buen resumen de lo que ha significado Foro para Gijón: muchos problemas y pocas soluciones", explicó. "Son ustedes un gobierno sin balance porque con dos consensos, el plan de vías y el PGO, no se sostienen cuatro años de gobierno", remató.

Tampoco vio balance Pablo González, portavoz del PP, más allá de "una colección de oportunidades perdidas". Ni siquiera dio por buenos los planes de vías y urbanismo "porque faltan certidumbres, El PGO no es más que una herramienta, está por ver su aplicación y en el plan de vías no está todo solucionado y la sensación de los gijoneses es que no hay inversión". González, teniendo como base las líneas del programa electoral de Foro, enumeró planes estratégicos y proyectos sin ejecutar para asegurar que lo de Foro "no ha sido gobernar sino mover papeles". González también hizo referencias a la playa de San Lorenzo. "Ustedes han sido gafes para los gijoneses", concretó.

"¿Gijón está mejor que cuando ustedes empezaron a gobernar? La respuesta es no. En lo único que han sido expertos es en poner excusas", dejó claro desde el primer momento el portavoz y único edil de Ciudadanos. José Carlos Fernández Sarasola puso en el debe de Foro la descoordinación, la falta de transparencia, la prórroga presupuestaria, la paralización de las ayudas a fachadas y al alquiler, los recortes de inversión, las aportaciones a las empresas "y ese programa social estrella (por la renta social) que acabó por estrellarse y estrellarnos. Ha hecho que incumpliéramos la regla de gasto y nos ha obligado a fuertes restricciones" en referencia al plan económico. "Los gijoneses querían un cambio pero no era este. Usted les ha fallado", espetó Sarasola a Moriyón.