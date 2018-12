El mensaje de IU: "No hemos sido concejales de dar espectáculo, buscamos el rigor"

Veinticuatro horas después de que Carmen Moriyón hiciera balance de su mandato como Alcaldesa ante el Pleno en el debate sobre el estado del municipio, Aurelio Martín y Ana Castaño hacían lo propio sobre el trabajo del grupo municipal de Izquierda Unida. El segundo más pequeño de esta Corporación sólo por encima del solitario edil de Ciudadanos. Su comparecencia de ayer se incluye dentro de una campaña pública en toda la ciudad que la organización política está desarrollando bajo el lema "Rendimos cuentas" porque, explicaron los ediles, "creemos que es una obligación política, incluso ética, que alguien con responsabilidades públicas rinda cuentas ante sus votantes pero también ante el conjunto de la ciudadanía". Más allá de cifras o de proyectos concretos en los que hayan podido aportar su granito de arena, Martín y Castaño hicieron valer su forma de hacer política.

"La reivindicación, la presentación de propuestas alternativas y el diálogo han sido los elementos identitarios de este grupo municipal", concretó Martín. "No hemos sido concejales dedicados a dar espectáculo. En estos tiempos en los que, en la política, hay más circo del deseable nosotros hemos buscado ser rigurosos en nuestras propuestas y en nuestras posiciones", recalcó Castaño. Seriedad es la imagen que reivindican para su grupo municipal y su trabajo en estos cuatro años. Igual que reivindican haber hecho aportaciones importantes en proyectos estratégicos como el plan de vías o el plan urbanístico -en este caso concreto con ese plan de regeneración urbana que movilizaría 200 millones de euros en una década- y haber dialogado con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento pero, sobre todo, con los vecinos y las entidades sociales. De la intensidad de ese trabajo dan fe 601 reuniones. IU también defiende su papel en otras acciones municipales, desde la puesta en marcha de la renta social al impulso gijonés al área metropolitana, sin olvidarse del apoyo a colectivos en conflicto o su constante preocupación por asuntos económicos que garantizaran el futuro del Ayuntamiento.

¿La espina clavada? Aurelio Martín no tiene dudas en la respuesta. "La incapacidad de ponernos de acuerdo para llevar a la institución la mayoría de izquierdas de la ciudad", sentenció el portavoz recordando los constantes fracasos en un pacto PSOE, Xixón Sí Puede e IU que convirtieran la mayoría que tienen en el Pleno en un gobierno evitando así la continuidad de Foro. Pero asumido ese fracaso los ediles de IU también dejaron claro "que no íbamos a ser como el perro del hortelano. No estábamos aquí para bloquear y que fueran cuatro años tirados en el Ayuntamiento de Gijón".

"Rendimos cuentas" es también el título de la publicación que se repartirá entre los gijoneses para mostrarles el trabajo del grupo. En ella hay reflexiones sobre temas de ciudad y algunos números a tener en cuenta, como las 169 iniciativas que los dos concejales llevaron al Pleno: 121 proposiciones, de las que 110 resultaron aprobadas, 37 preguntas y 11 ruegos.

Martín y Castaño hicieron ayer este balance dejando claro que no es la despedida. Sin ir más allá sobre su futuro. Martín reiteró que dirá lo que tenga que decir cuando su organización política convoque oficialmente el proceso de primarias. "No será una decisión individual. Yo soy un hombre de la organización, lo que se dice un hombre de partido, y nunca tomo las decisiones desde el ámbito de lo personal", matizó mientras su compañera, entre bromas, adelantó que "sea como sea yo sigo en el Ayuntamiento". Castaño es trabajadora municipal desde hace años.