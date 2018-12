La oposición fuerza de nuevo rehacer el Plan Director del Deporte

En octubre no pudo ser. Y ahora en diciembre, tampoco. El presidente del Patronato Deportivo Municipal, el forista Jesús Martínez Salvador, volvía ayer a retirar del orden del día de la junta rectora el Plan Director del Deporte. PSOE y Xixón Sí Puede ya anunciaban antes de la reunión que pedirían la retirada del expediente. De no conseguirlo su voto sería negativo para un documento que busca definir las prioridades del Ayuntamiento en el ámbito de la actividad física y el deporte hasta 2026.

"Es un sumatorio de ideas sin sentido, sin priorizar medidas y sin cuantificar", explicaba el socialista José Ramón García. Lo que el PSOE pedía era la definición, dentro de este Plan, de la promoción del deporte desde el punto de vista de la salud, el deporte base o el deporte como fuente generadora de empleo. También veía la necesidad de planificar las inversiones para adaptar las instalaciones ya existentes y la dotación de nuevos equipamientos. "Nada de esto se incluye en el documento que Foro ha preparado", sentenció el edil.

No muy distintas eras las críticas de Xixón Sí Puede definidas por Mario Suárez del Fueyo y Laura Tuero, que consideraban que el documento no estaba a la altura del trabajo realizado en su fase inicial por más de 80 personas y entidades deportivas. Los cambios incorporados entre el documento retirado y el actual no eran suficientes para Podemos. Más allá de haber solventado el problema con el lenguaje inclusivo.

"El documento recogía una serie de recomendaciones pero aún no tenía la forma de un verdadero Plan Director", concretó Suárez del Fueyo. La idea es generar un nuevo debate sobre el tema entre los grupos políticos a desarrollar hasta febrero.

Para XSP "una de las patas cojas es que no se recoge qué instalaciones hay en la ciudad. Se limita a decir que ya hay suficientes instalaciones. Hay equipamientos aprobados en el Pleno que aún no se han realizado y que no se mencionan en este documento". Los podemistas piden un estudio de necesidades para cada barrio y un plan económico que fije cuantías a corto, medio y largo plazo. Además, los podemistas tienen dudas sobre el diseño de la oficina del voluntariado. No quieren que suponga la vía de organizar eventos sin contratar personal.