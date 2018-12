Xixón Sí Puede clama contra el desalojo de familias en Laviada

"Las familias acaban siendo engañadas; el derecho a la vivienda no puede ser un negocio y una fuente de abusos". Así lamentó ayer Xixón Sí Puede la situación de desahucio a la que se enfrentan ocho familias del barrio gijonés de Laviada. Según la formación morada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha conseguido "paralizar temporalmente" la expulsión de los afectados, pero insta ahora a la concejalía de Bienestar Social a intervenir y buscar una solución firme. "La administración, lamentablemente, no consigue dar pasos como este por su exceso de burocracia y la falta de medidas que permitan respuestas ágiles e inmediatas en circunstancias como esta", explicó el grupo en un comunicado. En la misma nota, XSP recordó también una propuesta plenaria presentada el año pasado en el que se pedía "un mapeo de la infravivienda en el concejo y la puesta en marcha de un plan municipal de lucha" en el que debería figurar también un programa para evitar la exclusión social de las familias con dificultadas para pagar su alquiler. "La propuesta se aprobó pero no se ha aplicado", lamenta la formación. "Aunque en este caso las familias tienen documentación que acredita que llevan allí años viviendo, lo principal es darles apoyo para que no haya riesgo de desahucio", sentencia.