Nacho Vegas llama "gánster" al portavoz popular, Pablo González

El cantautor gijonés Nacho Vegas y el portavoz popular Pablo González siguen sin coincidir en su visión sobre la tauromaquia. El artista, reconocido animalista, aprovechó el cambio de ubicación de uno de sus conciertos para calificar de "plaza de torturas" el coso gijonés de El Bibio, un comentario que González le recriminó públicamente en redes sociales. "Tengo más seguidores en el Pleno que tú con tus discos, campeón", aseguró.

Vegas tocará el día 29 en el teatro de La Laboral como uno de los cabezas de cartel del Festival Metrópoli Winter. Hasta esta semana, no obstante, estaba previsto que el concierto se celebrase en El Bibio, así que Vegas anunció el cambio en redes sociales explicando que ya no tocaría en la "plaza de torturas" citada. González criticó la expresión y aseguró, también a golpe de tuit, que el cantante le había llamado "cabronazo" en una ocasión. Vegas, irónico, retiró el primer insulto y lo modificó por otros tres: "gánster", "un poquiñín castrón" y "un poquiñín mafiosu". González, ante esto, volvió a la carga. "No nos hagas perder el tiempo a los que nos dedicamos a cosas serias, que de momento tengo más seguidores en el pleno municipal que tú con tus discos, campeón", sentenció en un segundo tuit. Y como Vegas se había despedido de él con un beso, González tiró también de sarcasmo y se ofreció a invitarle a una copa: "Te veo muy tenso".