Andrea Levy reclama que Grande-Marlasca tome el control de los Mossos para evitar purgas de Torra

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada autonómica en el parlamento de Cataluña, Andrea Levy, reclamó este mediodía en Gijón que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, tome el control de los Mossos d'Escuadra para garantizar la convivencia en Cataluña y evitar "purgas" por parte del gobierno de la Generalitat, que ha cuestionado la actuación de sus fuerzas de seguridad durante las últimas protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Levy, que se encuentra este fin de semana en la ciudad asturiana, reclamó "que el Ministro del Interior asuma la competencia de los Mossos d'Escuadra para garantizar la seguridad ciudadana que en estos momentos está en peligro cuando el presidente Torra prefiere apoyar a los violentos comandos CDR que no garantizar la convivencia en el conjunto de la sociedad ciudadana".

La dirigente popular, que compareció ante los medios acompañada por representantes autonómicos del partido en Asturias, entre ellos su presidenta regional, Mercedes Fernández, recalcó que "Pedro Sánchez no puede ir a un Consejo de Ministros en Barcelona sin antes pedir al señor Torra que no haya venganzas, no haya purgas en los Mossos d'Escuadra porque quieran defender al conjunto de los ciudadanos y a la convivencia frente a los comandos violentos radicales de los CDR, que están creando los disturbios como vimos en el día de ayer con los cortes en las carreteras".

Andrea Levy incidió en que a su juicio es "gravísimo que el presidente de la Generalitat apoye a los violentos y desampare al conjunto de los catalanes", cuestionando la actuación de los Mossos d'Escuadra, algo con lo que, opina, los inhabilitó para que actúen "frente a los comandos violentos en Cataluña" que están cortando carreteras en Cataluña. "Y ante esto, sentimos un profundo desamparo por parte del Gobierno de España que puede y debe actuar. El Estado tiene la competencia de seguridad ciudadana y por eso ante el hecho de que el Presidente de la Generalitat prefiera apoyar a los comandos violentos, el Ministro del Interior debe asumir la competencia de seguridad ciudadana y poner orden en Cataluña, que no puede estar a merced de grupos violentos, radicales, que intenten distorsionar la convivencia pacífica".

La diputada catalana instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a que no siga "mirando para otro lado" ante la situación que se está viviendo en Cataluña y le reprochó lo que a su juicio es un distanciamiento de Sánchez de la realidad de la población: "Le estamos viendo de gira permanente subido al Falcon, pero tocando los problemas de los españoles en la realidad no se le ve".

Ante la reiteración de disturbios en Cataluña por las protestas de los Comités de Defensa de la República, Levy recalcó que "Sánchez debe actuar ya en Cataluña y restablecer el orden. Nos parece que prefiere los votos de los independentistas a que en Cataluña haya convivencia y no haya problemas, altercados creados por aquellos que desde el propio gobierno de la Generalitat se les pide que aprieten", agregando que no sabe si es que el Presidente del Gobierno no se entera de lo que está aconteciendo en Cataluña "o no se quiere enterar" por los apoyos que precisa de los independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados.

La dirigente popular también se refirió durante su visita a Gijón a las negociaciones entre los partidos de la derecha para desalojar al PSOE del gobierno en Andalucía. Andrea Levy pidió generosidad a Vox y a Ciudadanos para un pacto de investidura, señalando que el PP también será generoso.