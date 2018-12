La oferta de empleo para estas Navidades que escandaliza a Gijón

Este fin de semana conocíamos el caso de un profesor de Ponferrada y que estudió en la Universidad de Oviedo en el que unos padres le ofrecían dar clase de inglés a sus hijos por la irrisoria remuneración de un euro la hora. En ese momento fueron muchos los que se escandalizaron y se solidarizaron con el trabajador y en algunos casos incluso sumaban su experiencia. No han pasado dos días y de nuevo una oferta de trabajo deja claro que no son buenos momentos para buscar un empleo. El caso que nos centra esta vez es temporal y para hacer una labor que no es muy grata pues requiere de muchas horas cara al público.

Se trata de una oferta de trabajo en Gijón, temporal, sin que se requiera experiencia previa y de cara a la campaña de Navidad. La oferta reza así: "Desde grupoSky buscamos un azafato para disfrazarse como Papá Noel y dar a degustar caramelos en distintos supermercados que indicaremos, a continuación, detallo: -Día 21 de diciembre el horario sería de 15:00 a 21:00 (ruta por dos centros) -Día 22 de diciembre el horario sería de 11:00 a 13:00 y 16.00 a 21:00h (ruta por tres centros). Requisito fundamental: Tener vehículo propio y carnet de conducir". Si bien es un puesto de trabajo que se puede realizar sin aparentes problemas, lo raro y lo que llama la atención de quienes buscan empleo es la remuneración: 1 euros por hora trabajada.

Al tratarse de un trabajo de dos días, 6 horas el viernes 21 de diciembre y 7 horas el sábado 22 de diciembre, la remuneración final sería de apenas 13 euros por dos días de trabajo. A eso hay que sumar que se requiere tener vehículo propio para poder desplazarse por los centros comerciales a los que se debe acudir para hacer de Papa Noel. En definitiva, sería una escasa remuneración teniendo en cuenta que ese dinero a buen seguro será el que se pueda gastar para desplazarse por los centros comerciales.

En pie de guerra están también los trabajadores de los supermercados de Asturias que ya se plantean seriamente ir a la huelga si no se atienden sus demandas.

El profesor que este fin de semana se preguntaba por qué no se valoraba su trabajo en relación a su valía podría verse representado de nuevo en esta oferta de empleo que deja pocas expectativas a quienes buscan un suplemento de cara a la Navidad.

La oferta de azafato de Papa Noel es para Gijón, pero en la misma plataforma de empleo temporal podemos ver como se reproduce en otras ciudades como San Sebastián o Pontevedra. Papa Noel nunca estuvo tan demandado y tan poco pagado. Al menos en algunas casas le dejan leche y galletas.