Los sindicatos responden con barricadas al aviso de desalojo del salón de la Sindical

Personal del Ministerio de Trabajo tiene previsto visitar el lunes la Casa Sindical para organizar el desalojo de su salón de actos. Un aviso que ayer se hizo llegar a los sindicatos inquilinos y que supone la respuesta a la resolución enviada desde el Ayuntamiento advirtiendo de su clausura si no se retiraban en el plazo de un mes esos enseres -que forman parte del rastrillo que gestiona la Asociación de parados y precarios-, se solventan los problemas de seguridad y se legalizan las actividades que se desarrollan en la Sindical. El día 20 se cumple ese mes pero la batalla ya ha empezado. Y con ella han vuelto las barricadas a Gijón.

Quedó claro ayer por la tarde cuando un acto público en las escaleras de la Sindical organizado por el colectivo de parados con el apoyo de CSI y CNT y al grito de "la Sindical no se cierra" acabó con unos encapuchados prendiendo fuego a neumáticos. La quema cortó el tráfico en el cruce de las calles Llanes y Sanz Crespo durante cerca de media hora y colocó una gran nube negra en el cielo de Gijón. Fue el final de una tensa jornada con movilizaciones -cada uno por su lado- de los sindicatos con sede en el inmueble y movimientos de todas las administraciones.

A las doce de la mañana, dirigentes y afiliados de Comisiones Obreras participaban en una ocupación simbólica de la oficina de empleo que está en la trasera de la Sindical. El secretario comarcal, Víctor Roza, denunciaba a pie de calle que llevan desde 2004 esperando que se cumpla el acuerdo que les concedía acceso a ese espacio. Un cumplimiento que ahora urge ante el deterioro de los locales que ocupan en las plantas altas de la Sindical y la posibilidad de cierre. El Principado les ha dado un plazo de tres meses para hacer efectivo el cambio. Antes hay que trasladar el servicio de empleo al nuevo edificio administrativo que ocupará los antiguos juzgados de Poniente.

"Aunque han tenido el gesto de darnos una fecha, queremos que sepan que no vamos a permitir más tomaduras de pelo. Hoy vamos a estar, la próxima vez será ocupación", sentenció Roza que denunció el abandono en que el Ministerio ha mantenido durante años el edificio y hace inviable seguir en él por sus graves problemas. No quiso Roza mencionar con nombre y apellidos a ninguno de sus vecinos pero dejó claro que "el salón de actos es de todos los trabajadores de Gijón y no podemos hacer uso de él por estar ocupado. Comisiones no quiere para nada que la Sindical desaparezca, lo que queremos es que sea una verdadera sindical, que el Ministerio invierta lo que tenga que invertir y se ponga a funcionar ya". En este acto hubo representación de IU.

CSI y los parados movieron ficha con Ayuntamiento. Están dispuestos a ser ellos mismos quienes desalojen el salón de actos pero necesitan que el gobierno local cumple su promesa de julio de darles una nave y pagarles el alquiler de un local. Desde Gijón Impulsa se les ha ofertado ver hoy un espacio en el Centro de Transportes. "No queremos ver, queremos las llaves y arreglar lo del local, tenemos uno mirado en Magnus Blikstad", explicaba Juan Manuel Martínez Morala, ante las decenas de personas congregadas a las cinco de la tarde en la puerta central de la Sindical. Entre ellos, tres ediles de Xixón Sí Puede. Ante la inminente llegada del personal del ministerio Morala hizo un llamamiento para congregarse el lunes que viene a las 9 en la Sindical como fórmula de evitar un desalojo forzado.

Desde la Corriente no se cree en la gravedad de los problemas de seguridad del edificio y sí en una operación de especulación urbanística para hacerse con un suelo muy próximo al plan de vías. A la hora de buscar culpables de este último movimiento se centraron en Ciudadanos y sus vecinos de Comisiones Obreras.