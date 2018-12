"Se ha reforzado la presencia policial en La Calzada", asegura el concejal Aparicio

"Se ha reforzado la presencia policial en La Calzada, estamos actuando". Con estas palabras se pronunció ayer el concejal de Seguridad Ciudadana Esteban Aparicio ante la oleada de atracos que se están produciendo en este barrio de la zona oeste de Gijón, especialmente en la avenida de la Argentina que ha sufrido cinco asaltos en los últimos dos meses. "Estamos en ello, pero el riesgo cero no existe aunque tratamos de evitarlo en todos los aspectos", defiende el edil forista.

Los violentos episodios que se han producido en los últimos meses en La Calzada han sido objeto de debate en las reuniones de coordinación que todos los viernes mantienen las fuerzas de seguridad que actúan en el municipio. "Este tema es competencia del Cuerpo Nacional de Policía, pero estamos perfectamente coordinados para atajar el problema", desvela Aparicio. De hecho, "la Policía Local está colaborando en todo lo que nos solicitan desde la Policía Nacional y ya se han tomado las medidas oportunas".

¿Cuáles son esas medidas? La principal y más evidente, explica el concejal, es el refuerzo de agentes en la zona y patrullas policiales durante toda la noche por la zona. También se han movilizado agentes de paisano para recorrer las calles. "Lo que no podemos hacer es decir dónde vamos a estar para que no lo sepan los delincuentes, pero se ha reforzado tanto la presencia visible como la no visible, aunque no se vea", explica Aparicio. No obstante, el concejal sostiene que, a veces, "cuanta más presión ejerces sobre una zona determinada, lo que consigues es que los delincuentes se vayan a otra zona", reflexiona el concejal, convencido de que "la eficacia de todas estas acciones se verá".

En lo relativo al temor de vecinos y comerciantes ante la oleada de atracos, Aparicio se muestra comprensivo con todos ellos. "Es entendible que haya alarma, es algo lógico", valora. De hecho, hasta se pone en su lugar: "si me pasa a mí gritaría en arameo, les entiendo perfectamente".

No obstante, Aparicio tira de estadística a este respecto. "La realidad es que Gijón es una ciudad muy segura, y son puntuales los incrementos de violencia como ha ocurrido ahora; aunque al que le hayan atracado le da igual la estadística", confirma. Además, recuerda que en periodos vacacionales, como la Navidad, son fechas que aprovechan bandas itinerantes para visitar ciudades con afluencia turística "como es el caso de Gijón".

Al tiempo, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta para tratar de identificar y detener a los dos jóvenes encapuchados que asaltaron con un cuchillo una cafetería de la avenida de la Argentina este pasado viernes. Además mantienen la búsqueda de los atacantes del estanquero y la joyería Muiña, en la misma calle.