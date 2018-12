La Laboral llena de estrellas el inicio de 2019: Víctor Manuel, Antonio Orozco, "Sidecars" y "La Fura dels Baus"

Rodrigo Cuevas, Antonio Orozco, Víctor Manuel, "La Fura del Baus y "Sidecars" son algunas de las propuestas más potentes del teatro de la Laboral para empezar el 2019. Aunque no las únicas que se incluyen en su programación del primer trimestre. Aquí van las más importantes:

El 4 de enero Rodrigo Cuevas junto a Stage Movie –proyecto que agrupa a las compañías Ambigú Media Broadcast, Higiénico Papel Teatro, Saltantes Teatro y Teatro del Fin del Mundo- pondrán en escena "Horror. El show que nunca se debió hacer", el musical homenaje a "Rocky Horror Picture Show".

El 11 de enero tendrá lugar el concierto de Antonio Orozco, con la segunda temporada de su gira "Único". Al día siguiente será el momento de "¡Ya lo digo yo!" de Dani Martínez, en el que unirá improvisación a música, efectos visuales e imitaciones.

"La Fura dels Baus" presenta cuatro funciones de su "Carmina Burana" los días 1, 2 y 3 de febrero. Se anuncia desde el teatro que "la poderosa música de Carl Orff se une a una impactante puesta en escena con un cilindro de diez metros de diámetro que envuelve a los músicos y sobre el que se proyectan imágenes que ilustran la obra de principio a fin".

Pantomima Full, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, interpretarán sus sketches en directo el 8 de febrero y al día siguiente habrá dos funciones de "Forever, the best show about the King of Pop", la superproducción musical que recorre los mayores éxitos de Michael Jackson y que está avalada por tres de los miembros de la familia Jackson.

Víctor Manuel trae su "Casi nada está en su sitio" en concierto el 16 y del 17 de febrero. Y para empezar marzo, David Broncano, Quequé e Ignatius trasladarán en "La vida moderna" el humor de su programa de radio al Teatro los días 1, 2 y 3. Para el 8 está la Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en música de cine, con su tributo al compositor John Williams.

"Sidecars" presentará su cuarto disco, "Cuestión de gravedad", el 15 de marzo, con un repertorio y puesta en escena modelados para su gira de teatros; Carlos Rivera va al el Teatro de la Laboral el 16 de marzo presentando todos sus éxitos y "Guerra", su nuevo trabajo; y "Revólver" volverá a Gijón el 29 de marzo con una gira especial en la que celebrará el 25º Aniversario de "Básico".

Por otro lado, ya están disponibles las entradas para el concierto de Rufus Wainwright el 7 de abril, incluido en la programación de Gijón Sound Festival; para Miriam Rodríguez y su tour Contigo, el 17 de mayo; para el show "Dos tontos y yo", con José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández, el 18 de mayo; y para Sweet California, que presenta su disco Origen, el 15 de junio.

Las actividades para el público juvenil y adulto en la Laboral se completan con un ciclo de talleres de lettering, con las plazas ya completas, el 19 de enero, 2 de febrero y 9 de marzo; un taller sobre poda en el bosque sostenible, el 23 de febrero; otro para aprender a hacer una pequeña huerta en casa, el 23 de marzo; y las Perma Andechas, para conocer cómo diseñar e implantar un espacio permacultural, los días 20 de enero, 10 y 24 de febrero y 10 y 24 de marzo.

Laboral Ciudad de la Cultura también ofrece talleres y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar en el programa Vamos! que se puede consultar en la web www.laboralciudaddelacultura.com.