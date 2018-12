El gijonés Héctor Jareño gana el premio Nacional de Moda: "No me lo creo"

"No me lo creo", proclamaba ayer, feliz, Héctor Jareño. "No es fácil, es muy duro de hecho, pero tenemos un equipo maravilloso que lo ha hecho posible. Y yo tengo al lado a gente que me quiere mucho y bien, y una familia que crece y que es un tesoro", aseguraba el diseñador gijonés con el premio Nacional de Moda a la mejor industria de complementos y accesorios entre sus manos. Reliquiae España nació en 2011 en un taller de tapicería que se convirtió en la cocina de bolsos con valor sentimental. Héctor Jareño decidió reconvertir el taller de tapicería del padre del primero en una marroquinería. "Nuestro proceso creativo se basa en la investigación", cuenta Jareño, director de Reliquiae, cuando se le pregunta por sus orígenes. "Siempre nos preguntamos cómo se han hecho las cosas; respetamos la tradición y trabajamos sobre la base de la cultura española como principal inspiración", añade.

Todo el proceso, desde el diseño hasta la confección de los bolsos (con precios de 420 euros a 1.500 euros), se realiza en un taller muy cerca del centro de Gijón. "Tuvimos que mudarnos del taller de marroquinería que heredamos para poder unificar el proceso creativo, de producción y el showroom bajo un mismo techo", asegura Jareño. La compañía cuenta con dieciocho empleados en su sede asturiana y trabaja con proveedores en su mayoría españoles. Piel, lana y fornituras de distintos materiales son las materias primas que dan cuerpo a los diseños de Reliquiae. Amante del arte y de toda disciplina creativa, Jareño concibe sus diseños siempre como una reflexión sobre la forma, el volumen y el color, creando unos códigos de estilo propios inspirados en la arquitectura, con claras referencias a la Bauhaus y la Escuela de Madrid, Torres-García Oteiza, Lloyd Wright o Mies var der Rohe, además de conceder guiños a la obra de maestros de la alta costura como Balenciaga y Pertegaz.

La reina Letizia sorprendió con uno de los diseños de Jareño -el Archy- en marzo de 2015 en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Desde entonces lo ha repetido en infinidad de ocasiones. Tiene dos: uno en color negro, y otro, cereza. Lo ha llevado tanto en eventos tan formales como la Pascua Militar como en otros de su vida privada, caso de la misa de Pascua. Y en otra ocasión cuando viajó hasta Ginebra para un encuentro con el director de la OMS.

Reliquiae, palabra latina que significa reliquia, 'objeto de gran valor sentimental que ha sobrevivido a los años' es un nombre asociado a lo excepcional y a la emoción, porque en la empresa, según explican sus responsables, concibe objetos destinados a trascender en el tiempo. Y eso es lo que han logrado ellos al convertirse en los últimos galardonados con el premio Nacional de Moda a la mejor industria de complementos y accesorios. La ceremonia de entrega, celebrada en el Museo del Traje, estuvo presidida por la Reina Letizia.