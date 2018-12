Cuatro detenidos por violencia de género en Gijón en las últimas 48 horas

Nefasto balance en materia de violencia de género en la ciudad en esta Navidad. La Policía Local procedió ayer y anteayer a la detención de un total de cuatro hombres acusados de haber agredido a sus parejas o exparejas en Gijón. En dos de los casos, los vecinos alertaron a la autoridades por escuchar serias discusiones y, en los otros dos, las propias agredidas llamaron para denunciar los hechos.

Por orden, el primer altercado se produjo a la una de la madrugada del día de Nochebuena. En la calle Roncal los agentes detuvieron a C. C. D., de 38 años, después de que los vecinos alertasen de fuertes ruidos en su vivienda. A su llegada, la mujer del varón asegura que su marido le ha pegado, así que abandonó la vivienda esposado.

A las tres de la tarde, en la calle Eleuterio Quintanilla los policías recibieron una segunda llamada en la que una mujer aseguraba que su marido no le dejaba salir de su casa. Los agentes llegaron al domicilio de la afectada y ésta les explicó que estaba en pleno trámite de separación y que había ido al domicilio solo a recoger sus cosas. El detenido, un hombre de 27 años y que responde a las iniciales H. G. H., presuntamente, la habría tirado al suelo y agredido.

Día de Navidad. Poco después de la medianoche, desde la calle Nervión un vecino llama alertando de una fuerte discusión en su edificio. Los agentes se desplazan a la zona y, a su llegada, una joven asegura que su marido la acaba de agredir en presencia de su hija y su sobrina, ambas de 8 años de edad. También explica que no quiere poner una denuncia porque tiene miedo de su pareja. El presunto agresor ya no se encontraba en el domicilio, así que los agentes salieron en su busca. Lo encontraron en un bar cercano. H. R. C., de 35 años, está ya detenido.

Algo antes de las ocho de la tarde del día 25, por último, una mujer llama a los agentes desde la calle Electra asegurando que acaba de ser agredida por su marido, J. C. A. A., de 70 años y vecino de Gijón. En este caso, el agresor confesó los hechos en cuanto la policía se personó en su casa. Reconoció haber pegado a su mujer alegando que ésta mantenía relaciones con otra persona. Como en los otros tres casos, el varón fue detenido.