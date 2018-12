Proyecto Hombre de Asturias inicia el año con nuevo presidente después de 31 años

Tiempos de cambio en Proyecto Hombre de Asturias, aunque sólo sean en la cabecera. La entidad que lidera en Asturias los programas de prevención y tratamiento contra el alcoholismo y otras drogodependencias dejará a partir del 1 de enero de tener a Luis Manuel Flórez "Floro" como presidente. El relevo lo toma un hombre de la casa, Julio César Jonte Lastra, con más de dos décadas de vinculación a la ong y que en la actualidad, entre sus muchas responsabilidades, ya tenía la del liderar el programa de voluntariado.

El relevo que ahora se hace efectivo, a unos días de que Luis Manuel Flórez "Floro" cumpla 65 años, lleva programado cerca de tres años. "Estamos en la fase final de ese plan que diseñamos. Siempre creí que mi deber era cerrar una etapa de forma organizada y dando seguridad y garantías a Proyecto Hombre, que nunca fue un trabajo de una sola persona sino de un equipo donde todos tenemos que corresponsabilizarnos en llevarla adelante", explicó ayer Luis Manuel Flórez.

"Floro" seguirá vinculado a Proyecto Hombre y a la Fundación CESPA -la entidad que da soporte jurídico- como lo ha estado desde su fundación. Proyecto surgió en Madrid a finales de los ochenta y casi de inmediato se constituyó la versión asturiana, con Luis Manuel Flórez al frente. De eso hace ya 31 años. "Por respeto a los usuarios, a las personas que colaboran y a la propia institución teníamos que plantear un cambio en la dirección de una forma lenta, reposada, que no generase convulsiones", explica el director y presidente saliente. Consciente del protagonismo y la asimilación que hay en Asturias entre "Floro" y Proyecto Hombre, el aludido reivindica el concepto de "equipo" que siempre se ha promovido en la entidad. "No es bueno eternizarse en la presidencia de ninguna organización y menos en las ong's porque eso sólo debilita los proyectos y les hacen parecer más como unas ideas unipersonales, cuando no lo son", sostiene "Floro".

El patronato de la Fundación CESPA ya ha realizado el nombramiento de Julio Jonte, con aplicación a partir del mes de enero.

Proyecto Hombre en España ha atendido en estos años a más de 18.700 personas que siguieron algún tratamiento. Son más de 100.000 los participantes en los programas de prevención escolar, familiar y laboral y en la actualidad están vinculados a la entidad 1.100 trabajadores/as y más de 2.400 voluntarios/as en los 27 Centros Proyecto Hombre de España. En Asturias las personas atendidas son más de dos millares.