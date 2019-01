Así es Por Gijón, la nueva apuesta política desde la izquierda para la ciudad

Impulsado desde la sociedad civil y limitado al ámbito territorial de Gijón. Así nace Por Gijón el nuevo partido político de izquierda que salta a la escena municipal y cuya primera cara visible es David Alonso, hasta ahora concejal de Xixón Sí Puede.

Por Gijón está inscrito en el registro oficial como una organización política desde finales del pasado mes de octubre. Consta como presidenta María de los Ángeles Blanco. La organización reinvidica la capacidad transformadora a nivel local como verdadero elemento de cambio.



La marcha de David Alonso

David Alonso deja su acta de concejal como representante de Xixón Sí Puede y abandona Podemos pero no deja la política. El exedil pasará a ser una de las cabezas visibles de un nuevo partido de ámbito local que llevan semanas organizando un grupo de ciudadanos independientes. "Yo soy el único con pasado político", indicó Alonso, que no quiso ir más allá esta mañana en sus explicaciones. Eso sí, dejó claro que su deseo sería volver a ser concejal del Ayuntamiento de Gijón. "Ser concejal es el mayor honor que he tenido en mi vida", confesó en una comparecencia pública en la que se mostró muy emocionado. Las lágrimas acompañaron muchas de sus explicaciones.

Su adiós a Podemos, explicó, tiene que ver con discrepancias políticas de fondo con un proyecto que "ha pasado a ser monolítico y homogéneo" y que "ha perdido la oportunidad de ser una herramienta del cambio, por lo menos a nivel local". Tras tres años y seis meses como concejal, Alonso reivindica la política pero muestra su rechazo hacia los partidos políticos que imponen sus prioridades internas sobre las necesidades de los ciudadanos. Un queja que extiende a Podemos.

Aunque no completará el mandato, el expodemista considera que deja encarrilados los asuntos de su competencia con especial énfasis en el Plan General de Ordenación, el plan de vías o el área metropolitana, que se aprobarán en el Pleno de este mes. También mostró sus satisfacción por haber impulsado la unidad móvil de control de la contaminación que ahora está en el Lauredal o la recuperación de los sistemas de desarenado y desengrasado en la depuradora del Este.

Nacido en Oviedo el 21 de diciembre de 1978, Alonso acaba de cumplir 40 años. Es licenciado en Geografía, en la especialidad de Ordenación del Territorio, por la Universidad de Oviedo desde 2003 y antes de incorporarse al Ayuntamiento como edil trabajaba como técnico en una empresa de ingeniería y medio ambiente de ámbito internacional realizando análisis de planeamientos urbanísticos. También estaba al cargo de una explotación ecológica familiar. Su curriculum incluye también haber sido becario de los ministerios de Interior y Exteriores y ejercido desde labores de cocina en un restaurante de comida rápida a operario de cadena de montaje pasando por camarero, organizador de eventos, empleado de aparcamiento o carretillero.