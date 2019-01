Padres de varios colegios critican el "frío helador" en las aulas

La vuelta a las aulas ha resultado heladora para los estudiantes de muchos colegios de Gijón, que han denunciado las bajas temperaturas, de hasta 12 grados, que se han registrado en varios centros al regreso de vacaciones.

Muchos progenitores han lamentado que la calefacción no se encendiera unas horas antes para caldear los centros, tras más de dos semanas sin actividad y ante la caída de las temperaturas en los últimos días. "Los niños se han quejado de frío helador estos dos días, y no es normal; nunca nos había pasado esto", denunciaba ayer una madre del colegio Nicanor Piñole. "El niño llegó malo de frío, no pudo ni quitarse el abrigo en el centro durante toda la mañana cuando hasta ahora nos pedían que no los abrigáramos porque en clase hacía mucho calor; algo debe pasar porque no es normal que en dos días no se hayan recuperado las temperaturas", alerta la madre.

Las redes sociales también se han hecho eco de las quejas por el frío en los colegios, con denuncias dirigidas a los responsables de Educación por unas temperaturas que, en el caso de "un aula con 23 niños y la calefacción puesta que a las 11 de la mañana aún no llegaba a 13 grados". "Algo falla", denuncian padres y maestros ante el gélido inicio de año en los centros educativos, con protestas que se extienden a otros colegios como El Llano o el Severo Ochoa, donde los progenitores también lamentan "dos días seguidos de frío".

La directora del colegio Miguel de Cervantes, Geles García, señalaba por su parte que "el primer día no pudimos quitar los gorros, fue como para mandar a los niños para casa del frío que hacía", si bien la responsable del centro es consciente de que "el problema es que las calefacciones se programan desde el Ayuntamiento y en vacaciones como es lógico la quitan, con lo que después tarda mucho en caldear todo el espacio".

En otros centros como la Escuela Infantil Gloria Fuertes reconocen que las temperaturas han sido bajas "y en los que tenemos las ventanas de aluminio, más", si bien el frío se debe "al parón de Navidad y a que con la ola de frío cuesta más caldear; nosotros tenemos la calefacción puesta las mismas horas de siempre", explica la directora del centro, Yolanda Camello.

Los padres, no obstante, van más allá y reclaman que haya "mayor previsión en vista de que las temperaturas son tan bajas y los centros están fríos después de tantos días sin actividad", encendiendo las calderas unas horas antes para que a la llegada de los alumnos el colegio ya esté caldeado. Porque, además, las temperaturas para los próximos días seguirán siendo bajas y temen que "los niños vuelvan a estar en clase de abrigo si no se refuerza la calefacción", recalca una madre, quien advierte del riesgo de que "los niños se empiecen a poner malos por la falta de cuidados y luego va a ser peor aún".

Las previsiones para esta semana sitúan los mercurios por debajo de los doce grados de máxima, la misma temperatura que denuncian tener en el interior de muchos colegios.