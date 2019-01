La Luz de Celia Corrales

Celia Corrales (Gijón, 2002) es la ganadora de la tercera edición del concurso "Sácame pola pinta", la versión asturiana de "Tu cara me suena", en el que niños y jóvenes imitan a artistas regionales. A la gijonesa le hicieron falta tres intentos -se presentó al casting de la primera edición y no entró; al año siguiente fue admitida, pero no ganó- para conseguir su objetivo, pero la espera mereció la pena. Su caracterización como Luz Casal, de la que cantó el tema "Vengo del Norte", no dejó a nadie indiferente y le valió el primer premio del certamen, que se celebró en el Nuevo Teatro de La Felguera el pasado 4 de enero.

"No me lo esperaba para nada", reconoce Corrales, que tiene sólo 16 años y vive en el barrio de Laviada. Estudia primero de Bachillerato en el Instituto Emilio Alarcos y le gustaría dedicarse a la informática cuando termine los estudios. Su verdadera pasión, reconoce, es la música, a la que dedica gran parte de su tiempo desde los 12 años, tocando la pandereta en un grupo de folk y bailando en una agrupación de danza tradicional. También toca la gaita. Cantar, eso sí, no lo había hecho nunca. "Desde los 5 años cantaba temas de Bruce Springsteen por casa, porque a mi madre le encantaba. Pero nunca he ido a clases de canto ni pisado un escenario", afirma.

La joven artista conoció el concurso, que se emitió el jueves en la Radiotelevisión del Principado (RTPA), gracias al gaitero Pablo Carrera, uno de los organizadores, muy vinculado con su grupo de baile. "Yo nunca había cantado en público, pero tenía muchas ganas de probarlo. También quería que mi padrino, que vivió muchos años en La Felguera, me viese sobre un escenario", explica Corrales. En la edición del año pasado, la gijonesa imitó a la cantante Tania Pereira, pero tuvo que conformarse con el hecho de haber participado. Este año se decantó por la artista Marisa Valle Roso y por Luz Casal, siendo esta última la que le valió la unanimidad de votos del jurado.

Enfundada en un traje de cuero y con el pelo recogido a lo "garçon", Celia Corrales rompió moldes con su versión de "Vengo del Norte", una canción que la artista gallega, que vivió muchos años en Avilés, grabó en el año 95. "Elegí a Luz porque tiene un estilo muy parecido al mío y nuestras voces tienen un color similar", explica. Corrales tendrá ahora la oportunidad de grabar un disco con cuatro temas de la cantante. Entre ellos estará, sin lugar a dudas, "Camariñas", una versión de un canto popular gallego al que la gijonesa tiene especial cariño.

Sin embargo, lo que realmente le haría especial ilusión es conocer a la cantante. "Me gustaría que Luz supiera de mi existencia. Animo a que todo el mundo comparta el vídeo en redes sociales", afirma Corrales.