Un hombre se lanza al agua para rescatar a su perra en el Puerto Deportivo de Gijón

Un vecino de Gijón se ha lanzado esta mañana a las frías aguas del Puerto Deportivo de Gijón, en la zona de los pantalanes próxima al árbol de botellas de sidra del Puerto Deportivo de Gijón para rescatar a su mascota, que se había caído al agua mientras daban un paseo por la zona.

El hombre no dudó en quitarse su ropa y lanzarse al agua bajando por la rampa para ir nadando hasta el animal, que tiene treces años. "Por ella lo que sea, que no me falte nunca", aseguró el hombre al salir del agua, completamente mojado, con su mascota en brazos. Este gijonés utilizó la rampa primera, al inicio de la calle de Claudio Alvargonzález y nadó varios metros hasta el lugar en el que había caído su perra. Luego regresó y secó a su mascota antes de vestirse de nuevo. Todo quedó en un susto que generó una gran expectación en la zona.

El peligro existía. Había bajamar y el fondo del Puerto Deportivo está cubierto de cristales y plásticos por lo que el hombre podría haberse cortado de pisar el fondo. De hecho, eso les ocurrió a varios nadadores estas pasadas navidades en la tradicional travesía a nado. Además, la temperatura del agua ronda estos días los once grados.