La gran voz que llegó en patera se destapa

De la oscuridad más absoluta de su travesía de madrugada en patera por el estrecho de Gibraltar para llegar a España, a los grandes focos de la televisión. La historia de la soprano Samia –nacida como Cynthia Zebaze en Camerún– es un ejemplo de superación, constancia, honestidad y, ante todo, lucha por un sueño. Un sueño que no se sueña, se canta, y del que hoy podrán disfrutar todos los españoles. A las 22 horas de esta noche Samia proyectará su potente voz desde el escenario del programa televisivo "Got Talent". Así todo el país podrá deleitarse con ese don que ya es de sobra conocido en Gijón, donde reside desde hace siete años.

"Pasé muchísimo miedo cuando me subí al escenario y vi a tanta gente y los jueces, me temblaba todo el cuerpo", dice la camerunesa sobre la grabación del programa que hoy se emite. Una situación que no consiguió amedrentarla. Al contrario. Como lleva toda su vida haciendo, eso hizo que sacara lo mejor de sí misma: "Casi me desmayo con toda esa gente esperando algo de mí, pero hice todo lo posible y más para que saliera bien".

Samia eligió para su actuación un aria de la ópera "Turandot", de Giacomo Puccini. Cantó en italiano pero la cantante quiso ser fiel a sus orígenes y se subió al escenario con un traje tradicional africano. "Quería sorprender al jurado. Los cantantes de ópera suelen ir vestidos muy elegantes y quería romper con eso", indica Samia. "Cuando me subí, nadie sabía qué iba a hacer así vestida, y cuando empecé a cantar ópera fue una gran sorpresa para ellos", añade esta intérprete.



Miedo a Risto

Aún con los nervios y el miedo a flor de piel, la cantante no duda en asegurar que su participación en el concurso de talento "fue una gran experiencia". Samia reconoce que nunca soñó "ni de cerca" poder participar en un programa de estas características. "Gracias a Dios, salió algo", añade. Satisfizo al jurado, formado por la actriz Eva Isanta, la cantante Edurne, la polifacética Paz Padilla y el publicista y presentador Risto Mejide. "Es que más miedo me da. Es como un muro, nunca sabes qué va a salir de su boca", apunta Samia.

La historia de Samia y la música se lleva escribiendo varias décadas. Ya en su Camerún natal, antes de emigrar para probar suerte en España, cantaba en un coro. Nada muy profesional, solo un hobby que retomó cuando llegó a este país.

Samia salió en 2010 de Camerún, huyendo de un país donde la pobreza impera y en busca de sus sueños en Europa. Casi un año entero tardó en llegar a España, "previo pago de todos mis ahorros a una mafia", explica. Un penoso viaje cuyo último tramo fue en una lancha hinchable que salió de Marruecos. La odisea es aún mayor teniendo en cuenta que por entonces Samia estaba embarazada de su hija Ángela, nacida ya en España y que cuenta siete años de edad.

Al llegar a Asturias, tras ser derivada aquí, fue alojada en la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados de La Guía (Gijón). Fue allí donde empezó a cantar. Comenzó en coros, donde pronto destacó por su "peculiar" voz. De ahí saltó a ser solista y a participar en distintos eventos, bodas y funerales. Todos en Asturias. Actuó, en el marco del tricentenario de Covadonga, en una cena lírica organizada en el Gran Hotel Pelayo, ubicado en el real sitio. Antes de lograr un hueco en "Got talent" se presentó a un casting de "La Voz", donde no logró su objetivo.

"Fueron mis amigos quienes me insistieron a que me presentase de nuevo", indica Samia. El resultado fue distinto. Había mejorado su técnica. "Me he ido formando, tomando clases de canto para aprender a colocar mi voz y modularla", explica. Gonzalo Quirós, primero, y Alberto Alperi, ahora, fueron sus profesores, los que lograron pulir este diamante en bruto llegado desde Camerún. No consiguieron, por contra, cambiar la percepción que la propia Samia de sus propios talentos: "No me gusta mi voz, me parece muy grave". Aunque su predilección es la ópera, asegura que "canto de todo".

No solo canta. Desde su llegada a España, Samia ha trabajado y ha ido formándose en todo lo que ha podido. En Camerún había comenzado Bioquímica, a lo que ahora se suman cursos de atención geriátrica, teleoperadora o auxiliar enfermería, en el que se encuentra inmersa. "Mi sueño es dedicarme a la música, pero hay que tener un plan 'b'. Puede salir bien o no, pero siempre hay que tener una buena educación". Quizá su paso por "Got Talent" sirva para llegar a cumplir su sueño. "Si alguien me ve en la televisión y me llama, voy de cabeza", enfatiza sonriente. Ya lo dice la pequeña Ángela, cuando le cuentan que su madre puede dar el salto a la fama: "Mi madre ya es famosa", responde pizpireta. Y los niños nunca mienten.