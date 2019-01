El angustioso relato de una gijonesa enferma de cáncer sin fármaco al dejar de fabricarse y no estar lista aún una alternativa

La gijonesa María Jesús S. sufre un melanoma (cáncer de piel). El martes de la semana pasada se dirigió a su farmacia habitual para recoger el medicamento que le prescribieron para reducir el riesgo de reaparición de su tumor. Sin embargo, se encontró con que la botica ya no disponía de esa presentación del fármaco "Intron A". El laboratorio que lo comercializaba dejó de fabricarse el pasado 31 de diciembre. "Yo estaba muy nerviosa, porque al ver que me iba a perder dos dosis no sabía qué podía pasarme. En el hospital me dicen que hasta que no se apruebe la otra alternativa podré hacer uso del Intron A que tienen en la farmacia de Cabueñes. No es lo mismo, pero sí es una solución", reconoce la paciente.

