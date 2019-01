Así fue la emocionante actuación de la soprano gijonesa en "Got Talent"

La de ayer fue la noche soñada por Cynthia Zebaze, la soprano gijonesa que llegó a España en patera desde su Camerún natal. La artista deleitó al público y jurado del programa de talentos en televisión "Got Talent" y logró la aprobación unánime de todos los presentes ante el escenario. El público y el jurado se puso en pie para aplaudir la emotiva interpretación.



Tras cantar, las valoraciones del jurado fueron todo loas. "Lo tuyo es un don, es algo maravilloso", aseguró Risto Mejide antes de añadir, tras darle un "sí" a su actuación, que "los griegos pensaban que los artistas erais gente tocada por los dioses y yo hoy me he sentido tocado por los dioses". La cantante Edurne también ensalzó la voz de Cynthia Zebaze: "cantas con una delicadeza, una sensibilidad que a mí me ha emocionado mucho escucharte". Las alabanzas no se quedaron ahí. "Tienes un talento innato, has nacido para esto, es tu don, gracias por compartirlo con nosotros porque es maravillosos", aportó la actriz Eva Isanta. Por último, Paz Padilla le regaló otra bonita reflexión: "Nunca he oído a los ángeles, pero me imagino que tú tienes un ángel en la garganta".



Cynthia Zebaze, de 37 años, cruzó media docena de fronteras africanas pagando a mafias, hasta Ceuta, donde llegó después de lanzarse en patera desde la costa marroquí. Ya en Gijón se dio a conocer en el mundo de la canción, pero ahora ha conquistado a todo el país a través de "Got Talent".