Alertan de un intento de estafa a hosteleros asturianos a los que amenazan con cortar la luz

Un nuevo intento de estafa por parte de delincuentes que se hacen pasar por trabajadores de empresas de distribución de luz y gas. En este caso los afectados son los hosteleros. Varios empresarios de este sector han recibido en las últimas horas llamadas de supuestos encargados de Endesa que supuestamente tienen como único objetivo informar de una importante deuda pendiente y amenazar al empresario en cuestión con cortar la luz de su negocio si no se paga una elevada cantidad de forma inmediata.

"Me dijeron que debía una factura de 1259 euros de mi restaurante y que me iban a cortar la luz en media hora. Les dije que era imposible y ellos insistían. Les dije que me dejaran tiempo hasta el día siguiente para ver qué pasaba a lo cual se negaron", asegura Rocío Barrio, propietaria de Casa Carmen en La Arena, una de las afectadas por este intento de estafa. Los que se comunicaron con la hostelera aseguraron que la única manera de parar ese corte de luz que anunciaban como inmediato era pagando con una tarjeta de crédito de las de prepago (que no dejan huella alguna). En este caso la hostelera no es dejó engañar, llamó a su asesor y a la propia compañía, en donde informaron de que no había deuda pendiente.

La Policía Nacional insiste de forma periódica en la necesidad de tener mucho cuidado con los falsos revisores del gas y la luz. Los agentes advierten de que los responsables de este tipo de empresas avisan siempre de su llegada días antes a través de una carta y que nunca, bajo ningún concepto, cobran en mano. En caso de tener cualquier duda se recomienda siempre llamar por teléfono a la compañía para comprobar la veracidad de lo que dicen quienes nos visitan.