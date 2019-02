Contra la inexperiencia, talento

Medio centenar de jóvenes, una treintena de empresas y varios puestos de trabajo en juego. Esa es la sinopsis del evento "Junior King" que tuvo lugar en la mañana de ayer en el CMI de El Coto, promovido por la Agencia de Activación Juvenil del Ayuntamiento de Gijón. Una suerte de casting inverso en el que eran las empresas quienes se presentaban y los jóvenes que buscan prácticas quienes elegían con cuál de los empresarios entablaban relación en un networking posterior para ganarse esa oportunidad.

Este evento es la culminación a varios meses de trabajo, donde se buscó mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de cursos y talleres que ampliaron su formación y habilidades. Unas clases que ayer tuvieron su culmen con un panel de empleo en el que expertos del sector dieron a los más jóvenes una serie de pautas a seguir para poder entrar de forma efectiva en la vida laboral.

"Los jóvenes tienen muchas ventajas: ilusión, fuerza, ganas, disponibilidad, preparación o manejo de nuevas tecnologías. Son un perfil distinto que puede mezclar muy bien con quienes más tiempo llevan trabajando", aseguró Pedro J. Cases Ariznavarreta, consultor de Recursos Humanos con gran experiencia en el sector. "Tienen una gran capacidad de amoldarse y flexibilizar", incidió Cases, "en muchas ocasiones, los jóvenes no tienen falta de conocimiento o experiencia, sino que no saben sacarse partido, se venden mal", explica, "tienen que demostrar que son activos y, sobre todo, hacer ver que van a aprovechar la oportunidad, con una actitud positiva".

"La actitud es la parte baja del iceberg, la que no se ve, pero la más importante", sentenció Pablo Isoba, socio de la empresa especializada en Recursos Humanos Sicohr, "las empresas demandan conocimientos, habilidades, actitud y expectativas de crecimiento". Hoy en día, explicó Isoba, "las empresas apuestan por personas jóvenes para formarles y crear un perfil profesional que se adecue a lo que buscan". Por ello, "no tenemos que tener miedo en entrar en una empresa que no sea de lo nuestro: con ganas y empuje, podemos aportar", más aún cuando "las empresas cada vez más trabajan por proyectos". Para Isoba, lo primordial es "saber qué queréis, trabajar para ello, formaros y, en las entrevistas, ser honestos y transparentes, demostrando ganas de trabajar".

"Antes se buscaba gente con experiencia en un sector específico, ahora se busca talento", resumió Luisa Venero Torre, técnica de Recursos Humanos en la empresa gijonesa MBA Surgical Empowerment. Para ella, tener una amplia red de contactos es "fundamental" y asevera que "es importante conocer la empresa a la que vamos a ofrecer nuestra candidatura" entendiendo que "tenemos que cuidar cada detalle para dar buena impresión". Así, hizo especial hincapié en "nuestro autoconocimiento para saber qué parte de mí quiero vender". En una entrevista de trabajo, "lo fundamental es transmitir pasión, ilusión y motivación".

Por su parte, Joaquín Miranda, jefe del departamento de Orientación laboral local incidió en que "es importante tener contactos para conseguir que alguien nos dé la oportunidad de darnos a conocer". Y enfatiza, "antes del primer día de trabajo ya se definieron otras cosas, como la educación o la puntualidad". Lo que demuestra que, hoy en día, para acceder a un trabajo, todo cuenta.